Für die späten Stunden

FÜRTH - Barocke Hofmusik im Schloss Burgfarrnbach: Töne, an denen sich einst Ludwig XIV. erquickte, erfreuten auch die Hörer bei der jüngsten Soiree mit dem Bremer "Duo in RE".

Anja Engelberg und Premek Hajek. Foto: Foto: A. Bohnhoff



Die Geschichte klingt wie ausgedacht, hat sich aber tatsächlich so zugetragen: Der junge, ehrgeizige Musikus Marin Marais suchte im 17. Jahrhundert den besten Gambenspieler Frankreichs auf, Monsieur de Sainte-Colombe, um von ihm zu lernen. Als Sainte-Colombe witterte, dass sein Schüler ihn bald überflügeln werde, komplimentierte er ihn hinaus. Doch Marais belauschte den Meister beim abendlichen Musizieren in dessen Gartenhäuschen und lernte allein durchs Zuhören all die Finessen der Gambe. Der schöne Film "Die siebte Saite" (1991) mit Gérard Depardieu erzählte diese Geschichte nach und machte überdies die viel zu lange in Vergessenheit geratene französische Barockmusik bekannt.

Das "Duo in RE" nun brachte die Musik von Marais, Sainte-Colombe, Antoine Forqueray und weiteren Zeitgenossen zu Gehör. Und da entfaltet sich schon einmal ein ganz anderes Klangbild, als man gemeinhin mit Barockmusik assoziiert: Die siebensaitige Gambe stellt einen Vorläufer des Cellos dar, klingt allerdings zarter und feiner, eher nasal als sonor, gewissermaßen wie die schüchterne Schwester des Cellos. Dramatische Effekte sind ihre Sache nicht, wohl aber lyrischer Zauber. Die Virtuosin Anja Engelberg wird dabei von ihrem Kompagnon Premek Hajek auf der Theorbe begleitet, einem Lauteninstrument mit mandolinenförmigem Korpus, aber überlangem Griffbrett und mit doppelter Bespannung versehen, sodass bei jedem Ton stets die Resonanzsaiten mitschwingen. Ergänzend tritt eine kleine Barockgitarre hinzu.

Auch wenn die Suiten von Marais, Forqueray und Charles Dollé allesamt auf Tanzmuster wie Allemande, Courante und Sarabande rekurieren, fällt es dem Zuhörer doch schwer, sich Tänze zu dieser Musik vorzustellen. Namentlich die Musik Marais’ hat etwas eigentümlich Elegisches, eine Gratwanderung zwischen Schwermut und Grazie, so als ob sie die stete Gefährdung des schönen Lebens verinnerlicht hätte. Musik für die späten Stunden, wenn die Kerzen verlöschen. Was vor allem für das schöne Stück "La Reveuse — Die Träumerin" zutrifft. Marais’ Sohn Roland hingegen pflegt die heitere Eleganz, was sich auch in Titeln wie "Der Liebesknoten" ausdrückt.

Vielleicht verdankt sich diese elegische Grundhaltung auch dem historischen Umstand, dass damals die temperamentvollere italienische Musik den französischen Hof eroberte und die Altmeister langsam verdrängte. Den heutigen Zuhörer jedenfalls entführen diese zart-sonoren Klänge bald in Gefilde der gepflegten Melancholie.

Und doch ist dies eine Melancholie, die am Ende des Konzertes ihre Hörer gestärkt und zuversichtlich wieder in die Welt entlässt.

REINHARD KALB