Fürth 2017: Geht das kleine Wirtschaftswunder weiter?

FÜRTH - 2016 war global gesehen ein schwieriges Jahr, doch schaut man auf Fürth, fällt das Urteil anders aus: Von einem „kleinen Wirtschaftswunder in der Ludwig-Erhard-Stadt“ spricht der Rathauschef gar – und ist zuversichtlich, dass es 2017 gut weitergehen kann.

Die Uferpromenade feiert in diesem Jahr ihren zehnten Geburtstag. Foto: Hans-Joachim Winckler



Oberbürgermeister Thomas Jung, der die Presse um den Jahreswechsel gern zum Zurück- und Vorausschauen einlädt, konnte das diesmal mit besonderem Vergnügen tun: „Mit den positivsten Wirtschaftsdaten und Arbeitsmarktzahlen seit der Wiedervereinigung“ sei Fürth ins neue Jahr gegangen, bilanzierte er. „Wir können nur hoffen, dass uns die Weltlage keine großen Erschütterungen bietet, dann kann 2017 ein gutes Jahr werden.“

Das zurückliegende habe der Region eine bemerkenswerte wirtschaftliche Dynamik beschert, so Jung, in Fürth habe sich die Aufwärtsentwicklung der vergangenen Jahre fortgesetzt. Eine Aufwärtsentwicklung, die, wie er offen eingesteht, nicht allein Entscheidungen im Rathaus zu verdanken ist, sondern zu großen Teilen der Hilfe des Freistaats nach der Quelle-Pleite 2009 („auch psychologisch nicht zu unterschätzen“) ebenso wie der Erholung der Weltwirtschaft seit 2011. Die gute konjunkturelle Entwicklung in Deutschland habe sich in Fürth in besonderer Weise zeigen können: „Wir kommen ja von einem niedrigen Niveau.“

Dass etwa die Arbeitslosenquote im Dezember bei 5,5 Prozent lag, sei ein „Traum“, schwärmt der Rathauschef, der sich erinnert: „Ich wollte einmal in meiner Amtszeit eine Arbeitslosenquote unter sechs Prozent erleben. Und ich hatte mich schon gefreut, als sie im Mai 5,9 betrug.“ Seit 2014 habe Fürth pro Jahr je rund 2000 neue sozialversicherungspflichtige Jobs hinzubekommen.

Bei der Berechnung des Bruttoinlandsprodukts wiederum verzeichne die Kleeblattstadt seit 2014 mit 5,8 Prozent die höchste Steigerungsrate unter kreisfreien Städten und Landkreisen in Nordbayern. Der Bauboom fülle derweil die Auftragsbücher des Handwerks, Gewerbeflächen und Wohnraum seien anhaltend begehrt; zudem freut man sich im Rathaus darüber, dass Norma und Uvex in den Standort investierten.

Die sprudelnden Steuereinnahmen machten es möglich, Schulden abzubauen. 2017 soll es damit weitergehen. Mit guten Voraussetzungen, schlussfolgerte der OB daher, könne man die Herausforderungen der nächsten Jahre angehen. Zu den wichtigsten zählt er folgende:

Der soziale Wohnungsbau bleibe eine „humanitäre Aufgabe“, sagt der Rathauschef. 200 Wohnungen für den schmalen Geldbeutel sollen heuer in Fürth entstehen. Klar ist, dass auch das nicht für alle Familien reichen wird, die auf eine Wohnung dieses Zuschnitts warten.

Die Integration von Flüchtlingen steht ganz oben auf der Agenda – ebenso wie die, so Jung, aufgrund der weltpolitischen Lage nötige Überarbeitung von Sicherheitskonzepten, die mit höheren Ausgaben verbunden ist. Erschwert wird die Integration von der Wohnungssituation: In Fürth, so Jung auf Nachfrage, fehle schlichtweg der Wohnraum für Flüchtlinge, die ihre Familie nachholen. Sie müssten sich darauf einstellen, länger in Gemeinschaftsunterkünften zu bleiben.

Die Sanierung von Straßen und Brücken soll in den nächsten Jahren ebenso weitergehen wie die Sanierung von Schulen und die Verbesserung der Betreuungs- und Bildungslandschaft.

Verändern wird sich das Fürther Stadtbild auch heuer wieder an verschiedenen Ecken. Einige Beispiele: Am Schießanger beginnt der Bau einer modernen Feuerwache. In der Südstadt wird an der Fronmüllerstraße die neue Fachakademie für Sozialpädagogik der Diakonie Neuendettelsau in Angriff genommen. Und auch auf dem Grundstück, auf dem Kiebitze einst die Stadionpläne des Kleeblatts durchkreuzten, tut sich etwas: Hier vergrößert sich das Familienunternehmen Hoefer & Sohn.

In der Innenstadt darf man auf die Neugestaltung des Commerzbank-Gebäudes gespannt sein – und den Wandel in der Hornschuchpromenade. Mindestens ein Jahr lang will das Rathaus mit verschiedenen Akteuren überlegen, wie das Umfeld der Prachtstraße gestaltet werden kann.

In der Altstadt steht weiter der Gustavstraßen-Streit im Mittelpunkt. Außerdem verwandelt sich das Lim-Haus ins Eine-Welt-Haus. In der Hirschenstraße wiederum, die heuer saniert wird, öffnet ein soziales Zentrum, in dem bedürftige Fürther die Wärmestube und andere Anlaufstellen finden.

Grund zum Feiern gibt es 2017 aber auch: Das zehnjährige Jubiläum der Uferpromenade wird mit einem kleinen Fest begangen. Und auch das Fürthermare wird sich zum Zehnjährigen etwas überlegen müssen. . .

