Fürth: 40-Tonner bleibt in Bahnunterführung stecken

Fahrer hatte offenbar die Höhe des Durchgangs falsch eingeschätzt - vor 1 Stunde

FÜRTH - Am Donnerstagnachmittag blieb in Fürth in der Vacher Straße ein 40-Tonner in einer Bahnunterführung stecken. Offenbar unterschätzte der Fahrer des Lkw die Höhe seines Fahrzeugs - doch die Feuerwehr hatte die rettende Idee.

Der Fahrer eines 40-Tonners hatte die Höhe seines Fahrzeugs unterschätzt. © News5



Am Donnerstagnachmittag wurden die Berufsfeuerwehr Fürth und die Freiwillige Feuerwehr Unterfarrnbach zu einem Unfall in der Vacher Straße gerufen. Der Fahrer eines 40-Tonners hatte die Höhe seines Fahrzeugs falsch eingeschätzt, war in eine rund dreieinhalb Meter hohe Bahnunterführung eingefahren - und blieb dort stecken. Nach ersten Angaben wurde das Führerhaus dabei nicht beschädigt, der Aufbau des Lastwagens jedoch verzog sich komplett.

Die Feuerwehr ließ die Luft aus den Reifen der Vorderachse ab, woraufhin der Fahrer des Lastwagens sein Fahrzeug selbstständig aus der Unterführung fahren konnte. Eine Sperrung der Bahnstrecke nach Erlangen, die über der Brücke verläuft, war aufgrund des geringen Schadens an dem Bauwerk nicht notwendig. Während der Bergungsarbeiten blieb allerdings die Straße komplett gesperrt.

