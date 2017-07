Fürth: Alles Wichtige zum 17. Sommernachtsball

Veranstaltung der Comödie steigt am Samstag im Stadtpark - vor 1 Stunde

Tanzmusik statt Vogelgezwitscher: Am Samstag lädt die Comödie ab 19 Uhr (Einlass: 17 Uhr) zur 17. Auflage des Sommernachtsballs in den Stadtpark ein. Die FN haben das Wichtigste zu Bayerns größtem Open-Air-Ball zusammengefasst.

Auch heuer führen Tanzschulen vor, wie man sich auf dem Parkett richtig bewegt. © Iannicelli



Die Kleiderfrage

So manche Dame, die vor Wochen ihre Eintrittskarte erworben hat, ist noch auf der Suche nach dem perfekten Outfit. Vorgeschrieben sind ein Abend- oder Cocktailkleid für alle Ballbesucherinnen. Die Herren werden gebeten, in Anzug oder Smoking zu erscheinen, dazu sind Krawatte oder Fliege Pflicht.

Simone Wenning, in Fürth als Modeschneiderin unter ihrem Mädchennamen Weghorn bekannt, verrät die Trends der Saison: "Fließend-leichte Sommerstoffe sind gefragt, gerne in Pastelltönen, die in dieser Jahreszeit gut mit leicht gebräunter Haut harmonieren." Angesagt seien auf den Stoff genähte Blüten, die natürlich besonders gut in das Stadtpark-Umfeld passen. Falls sich der Abend doch als etwas kühler entpuppen sollte, empfiehlt Wenning ein Pashmina-Tuch aus dünner Wolle, das sich — besser als eine Jacke — über dem Arm tragen lässt, später über die Schultern gelegt aber angenehm wärmt.

Bevor es losgeht, müssen die Damen die Kleiderfrage lösen. © Winckler



Männer im Anzug dürften kein Jacken-Problem haben — es sei denn, der Abend wird extrem heiß. In diesem Fall, so die Designerin, die gerade noch dabei ist, ihr Ballkleid zu schneidern, dürfte beim Dreiteiler auch mal die Weste wegfallen. Übrigens: Es gibt noch Flaniertickets im Vorverkauf und an der Abendkasse zu 79 bzw. 85 Euro sowie einige wenige Karten mit Tischreservierung für das "Alte Brathaus" zu 85 Euro.

Die Musik

Es wird, das verspricht Organisator Marcel Gasde, für jeden Geschmack etwas dabei sein. Alle kommen zum Zug, egal ob sie Freedancer, Standard- oder Discotänzer sind. Drei Tanzflächen stehen zur Verfügung — das Konzept, bei der letzten Auflage des Balls die vierte Bühne wegzulassen, hat sich bewährt. Zu sehr waren sich die Musiker akustisch ins Gehege gekommen.

Die größte Bühne vor dem Stadtparkcafé ist fest in den Händen der Thilo Wolf Big Band, die ihren zweiten Auftritt auf dem Sommernachtsball haben wird. Sie will die Gäste mit Swing, Jazz, Walzer und Rock’n’Roll aufs Tanzparkett locken. Unterstützung kommt von der Musical-Sängerin Caroline Kiesewetter. Außerdem greift auf dieser Bühne Volker Heißmann zum Mikrofon.

Musik zum Lauschen kommt unter anderem von Willetta Carson im Rosengarten.



Auf der Tanzfläche zwei, unterhalb der Hans-Schiller-Allee, tritt die US-Band "All That" auf; außerdem dabei: Dynelle Rhodes von den "Weather Girls" und Dante Thomas, der 2001 mit seinem One-Hit-Wonder "Miss California" Furore machte. Volker Heißmann und Martin Rassau sind ebenfalls mit von der Partie.

Ab 22 Uhr steigt ein großes Feuerwerk in den Nachthimmel. Danach haben auf der Freilichtbühne all jene Spaß, die Discomusik lieben. Martin Rassau präsentiert vorher dort einige Kabarettstücke.

Die US-Sängerin Willetta Carson singt Jazz und Soul vor der zauberhaften Kulisse des Rosengartens. Noch Ruhigeres erklingt an diesem Abend übrigens in der Auferstehungskirche. Um 20 und um 21 Uhr gibt es dort Konzerte.

Die Verpflegung

Mit knurrendem Magen muss natürlich niemand das Tanzbein schwingen — auch diejenigen nicht, die sich kein Ticket für das fast ausverkaufte Gala-Buffet gesichert haben. Rund um die Tanzfläche eins findet sich für beinahe jeden Geschmack etwas. Ein Foodtruck bietet Currywurst an — beim letzten Ball der absolute Renner. Außerdem findet sich hier alles, was sich bequem aus der Hand essen lässt. Wer sich lieber hinsetzen möchte, kann das dort ebenfalls tun. Diverse Gerichte werden auch auf Tellern serviert.

Grillspezialitäten finden die Gäste rund um Bühne zwei. Dort serviert die Mannschaft des kärwaerprobten "Alten Brathauses" Deftiges.

Da ein langer Abend hungrig und durstig macht, gibt es mehrere Verpflegungsstellen.



Ihren Durst stillen können eifrige Tänzer in diesen Gastronomiebereichen, aber auch an den insgesamt vier Cocktailbars. An einer davon mixt heuer erstmals Paolo Capiello, der in Burgfarrnbach eine Pizzeria betreibt. Er rechnet damit, dass vor allem die Klassiker unter den Cocktails gefragt sein werden.

Erst neulich, beim Fürth Festival, hat er wieder die Erfahrung gemacht, dass nach wie vor Caipirinha, Mojito, Gin Tonic, Aperol Spritz und Hugo besonders gern getrunken werden. Drei Kaffeebars dürften mit einer gehörigen Portion Koffein außerdem jegliche Müdigkeit vetreiben.

Das Wetter

Am schönsten ist die Ballnacht im Freien natürlich bei sommerlich-lauen Temperaturen. Dass aber auch ein kurzer "Duscherer" dem Vergnügen kaum einen Abbruch tut, weiß Marcel Gasde inzwischen dank seiner langjährigen Erfahrung. Schwieriger wird es, wenn Gewitter oder Sturm heranziehen. Dann muss das Großereignis, wie 2015, auf den Ersatztermin (heuer: 29. Juli) ausweichen oder im schlimmsten Fall ganz ausfallen. Doch im Moment sieht es so aus, als ob Petrus ein Herz hat für die Veranstaltung: Alle Wettervorhersagen melden einen trockenen Abend mit Temperaturen zwischen 23 und 27 Grad.

GWENDOLYN KUHN