Fürth: Altpapier in Flammen - Polizei sucht Zeugen

Brand vermutlich durch Pyrotechnik entstanden - vor 26 Minuten

FÜRTH - Am Donnerstagabend hat es in der Lehmusstraße in der Fürther Weststadt ein Feuer gegeben. Vermutlich durch Pyrotechnik geriet Altpapier an der Kellertreppe eines Wohnhauses in Brand.

Die Anwohner des Wohnhauses in der Lehmusstraße bemerkten das brennende Altpapier am Abend gegen 19.45 Uhr. Weil die Hausbewohner den Brand mit mehreren Eimern Wasser ablöschen konnten, entstand kein größerer Schaden an der Hausfassade.

Das Fachkommissariat für Branddelikte geht derzeit davon aus, dass das Feuer durch einen "pyrotechnischen Gegenstand" entstanden ist. Die Ermittler suchen deshalb nach Zeugen und nehmen unter der Rufnummer 0911/2112-3333 über den Kriminaldauerdienst Mittelfranken Hinweise entgegen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

ama

Mail an die Redaktion