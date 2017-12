Fürth: Arbeiter mit Gabelstapler schwer verletzt

52-jähriger Mann musste umgehend im Krankenhaus operiert werden - vor 1 Stunde

FÜRTH - Ein Mitarbeiter einer Firma in der Fürther Altstadt wurde am Dienstagnachmittag bei einem Betriebsunfall schwer verletzt. Er musste in der Klinik umgehend operiert werden.

Ein 52-jähriger Arbeiter war gegen 12.45 Uhr mit dem Beladen eines Lkw beschäftigt. Dabei fuhr er mit seinem Gabelstapler im Ladehof der Firma rückwärts, als er einen anderen, ebenfalls 52-jährigen Mitarbeiter erfasste und ihm über den Fuß fuhr. Dadurch erlitt der Mann schwere Verletzungen.

Ein hinzugerufener Notarzt veranlasste nach Erstbehandlung die Einlieferung in ein Klinikum. Dort musste der Mann sofort operiert werden.

Das Fachkommissariat der Kripo Fürth hat die Ermittlungen zur Klärung des Sachverhalts übernommen. Der Gabelstapler hat ein Leergewicht von knapp fünf Tonnen.

