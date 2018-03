Fürth atmet auf: Die Fünf-Zentner-Bombe ist entschärft

Rund 40 Minuten brauchte der Sprengmeister - Anwohner dürfen zurück - vor 10 Stunden

FÜRTH - Erleichterung in Fürth: Nachdem auf einer Baustelle bereits am Montag eine Fliegerbombe gefunden wurde, stand heute Nachmittag die Entschärfung an. Dazu musste weiträumig evakuiert werden. 40 Minuten lang war dann der Sprengmeister gefragt. Der Tag zum Nachlesen im Live-Blog!

