Fürth: Auch bei Klinikum und infra wird gestreikt

Gewerkschaft sichert aber Versorgung der Patienten zu - Bus und U-Bahn nicht betroffen - vor 44 Minuten

FÜRTH - Vom Warnstreik im öffentlichen Dienst werden am Mittwoch auch das Fürther Klinikum und die für Energie und Nahverkehr zuständige infra betroffen sein.

Auch in Fürth kämpfen kommunale Angestellte, darunter Erzieherinnen und Erzieher, wieder für mehr Lohn. Foto: Eduard Weigert



Wie berichtet, folgen dem Aufruf der Gewerkschaft ver.di Beschäftigte in Kindertagesstätten, die deshalb gar nicht oder nur eingeschränkt zur Verfügung stehen, und bei der Müllabfuhr. Darüber hinaus, teilte ver.di am Dienstag mit, werden sich dem Warnstreik auch viele Beschäftigte aus dem Klinikum anschließen. So hätten Beschäftigte aus dem OP-Bereich und der Anästhesie "ihre Streikbereitschaft bekundet".

Von den sieben vorhandenen OP-Sälen werden nach ver.di-Angaben "auf alle Fälle drei geschlossen sein, so dass möglicherweise nicht alle geplanten Operationen durchgeführt werden können, sondern auch mit Verschiebungen auf einen anderen Tag gerechnet werden muss". Zu Terminverschiebungen kann es nach Einschätzung der Gewerkschaft auch beim Herzkatheter und in der physikalischen Therapie kommen.

Gemäß einer zwischen ver.di und dem Klinikum abgeschlossenen Vereinbarung sei indes dafür gesorgt, dass Notfälle behandelt werden. Deshalb streike man nur eingeschränkt, obwohl weitaus mehr machbar sei. "Aber wir wollen trotz des Arbeitskampfes so verantwortlich mit dem Mittel Streik umgehen, dass dadurch niemand zu Schaden kommt", sagt Bernhard Bytom, zuständiger Gewerkschaftssekretär bei ver.di Mittelfranken. Eine Mindestversorgung auf den Stationen sei gewährleistet, hier trete die übliche Wochenendbesetzung an.

Wegen des Streiks wird das Gebäude der infra an der Leyher Straße am Mittwoch geschlossen bleiben. Nicht betroffen ist nach Angaben des Unternehmens aber der öffentliche Personennahverkehr mit Bussen und U-Bahnen in Fürth, für den die infra verantwortlich zeichnet. Bei Notfällen im Strom-, Erdgas-, Fernwärme- und Trinkwassernetz oder bei der Straßenbeleuchtung sei der kommunale Energieversorger unter der Rufnummer 97 04 44 44 erreichbar.

