Fürth: Auf dem Arbeitsmarkt purzeln Rekorde

Niedrigster Januar-Wert seit 1998 — Auch die Unterbeschäftigung sinkt - vor 3 Stunden

FÜRTH - Im Winter verlieren viele Menschen saison- oder witterungsbedingt ihre Jobs. Trotzdem verharrt die Arbeitslosigkeit in Stadt und Landkreis Fürth im Januar auf einem historischen Tiefpunkt.

Viele deutsche Firmen — unser Bild stammt aus der Schutzbrillenproduktion des Fürther Herstellers Uvex — machen gute Geschäfte. Entsprechend positiv entwickeln sich die Arbeitslosenzahlen. © Archivfoto: Hans Winckler



Der Jahresauftakt 2018 macht keine Ausnahme: Schon fast traditionell steigt die Arbeitslosigkeit im Januar und Februar. Im Winter ruhen viele Tätigkeiten in Außenberufen wie beim Bau, in Gärtnereien oder der Landwirtschaft. Betriebe trennen sich deshalb vorübergehend von einem Teil ihrer Beschäftigten. Ähnlich handhaben das die Einzelhändler, bei denen nach dem brummenden Weihnachtsgeschäft wieder mehr Ruhe einkehrt.

In Fürth waren deshalb im Januar 372 mehr Menschen arbeitslos gemeldet als im Vormonat, insgesamt 3993. Die Quote kletterte von 4,9 auf 5,4 Prozent. Ähnliches Bild im Landkreis: Mit 1919 Personen waren 250 Frauen und Männer mehr auf Jobsuche als im Dezember. Die Quote stieg von 2,6 auf 2,9 Prozent. Trotzdem jubelt die Arbeitsagentur: "Der abgelaufene Monat glänzt mit der niedrigsten Januar-Arbeitslosenquote seit 1998." Zum Vergleich: Vor einem Jahr betrug die Quote in Fürth noch 6,0 Prozent, im Landkreis 3,2 Prozent.

Rückgang verlangsamt sich

Der saisonale Anstieg im Januar bereitet Fürths Agenturchef Thomas Dippold keine Sorgen. Bei Arbeitslosigkeit, Beschäftigung und Konjunkturdaten gebe es nach wie vor Bestwerte – und keine Anzeichen, dass sich dieses Allzeithoch eintrüben könnte.

Allerdings sagt Dippold auch: "Wir rechnen damit, dass sich die Rekordjagd der letzten Jahre verlangsamen wird." In vielen Branchen und Regionen werde es immer schwieriger, Stellen mit geeigneten Bewerbern zu besetzen. Ihm zufolge werden die Arbeitslosenzahlen deshalb künftig langsamer fallen. Die Agentur Fürth will daher in diesem Jahr noch mehr Augenmerk darauf legen, Arbeitslose, aber auch Beschäftige zu qualifizieren. Dippold: "Den Fachkräftebedarf zu decken, das wird eine immer größere Herausforderung."

Die offizielle Zahl der Agentur gibt übrigens nicht das tatsächliche Ausmaß der Arbeitslosigkeit wieder. Der ehrlichere Wert ist die sogenannte Unterbeschäftigung, die sich aus den offiziellen Arbeitslosenzahlen zusammensetzt und jenen Menschen, die ebenfalls keinen Job haben, sich aber beispielsweise in einer Qualifizierungsmaßnahme der Agentur oder des Jobcenters befinden. Saisonbereinigt ist die Unterbeschäftigung ebenfalls zurückgegangen. In Fürth liegt die Quote demnach bei 7,6 Prozent. Im Landkreis bei 3,6 Prozent.

JOHANNES ALLES