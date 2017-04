Fürth: Autohaus wartet auf einen Nachfolger

Im Fürther Westen steht die bisherige BMW–Filiale leer — Stadt zeigt sich wählerisch - vor 49 Minuten

FÜRTH - BMW ist ausgezogen, das Autohaus an der Würzburger Straße stünde also bereit für eine neue Nutzung. Die Stadt Fürth hat an dieser prominenten Stelle jedoch gewisse Ansprüche.

2001 wurde das Autohaus an der Würzburger Straße, direkt neben Obi, eingeweiht, nun ist seine Zukunft offen. Wirtschaftsreferent Horst Müller ist allerdings guter Dinge. © Foto: Winckler



Eigentlich hat man gehofft, den Nachfolger schneller zu finden. Im Januar 2016 hatte Autobauer BMW bekanntgegeben, seine "Niederlassung Nürnberg" – Fürth gehörte dazu – auf drei Betriebe zu reduzieren. Man wolle sich auf die Nürnberger Standorte Kilian- und Witschelstraße sowie Regensburger Straße konzentrieren und die Fürther Filiale Anfang 2017 schließen, hieß es damals.

Inzwischen steht das Gebäude, das BMW nur gemietet hatte, leer. Ein Nachfolger sei noch nicht gefunden, bestätigte der städtische Wirtschaftsreferent Horst Müller auf FN-Nachfrage am Dienstag. Dabei gebe es "eine Menge Interessenten", sagt er – und fügt hinzu: "Aber auch viele, die wir als Stadt nicht haben wollen."

Viele der Anfragen für die Immobilie gehen über das Wirtschaftsreferat ein, Müller steht in Kontakt mit der Eigentümerfamilie. Man ist sich offenbar einig, dass man hier, am westlichen Einfallstor der Stadt, auf ein gepflegtes Erscheinungsbild Wert legt. "Einen drittklassigen Gebrauchtwarenhandel kann ich mir dort nicht vorstellen", sagte Müller bereits kurz nach Bekanntwerden der Schließungspläne.

Was er – aus anderen Gründen – ebenso wenig an dieser Stelle haben möchte, ist großflächiger Einzelhandel. Aus diesem Bereich kam ernsthaftes Interesse, berichtet er, angesichts der guten Lage an einer von Fürths meistbefahrenen Straßen sei das kein Wunder. Die Stadt aber lasse hier keinen großflächigen Einzelhandel zu, um die Innenstadt zu schützen.

Viele Automarken gibt es in Fürth schon, das mache es schwerer, einen Betrieb zu finden, der das Autohaus auch in Zukunft als solches nutzen möchte, sagt Müller. Allerdings gab es sehr wohl Anfragen aus der Branche: Nach FN-Informationen wurden Anbieter von Exklusivmarken auf den Standort aufmerksam. Dem Vernehmen nach war ihnen jedoch der Kaufpreis – die Eigentümer wollen das Objekt nicht mehr vermieten, sondern verkaufen – zu teuer.

Müller versteht nach wie vor nicht, weshalb BMW nach 16 Jahren Fürth den Rücken kehrte. "Das ist doch nicht kundenfreundlich", meint er und denkt dabei nicht nur an die Kunden aus der Kleeblattstadt, sondern auch die aus den Landkreisen Fürth und Neustadt/Aisch-Bad Windsheim. Er bedauere den Schritt nach wie vor.

Er sei jedoch zuversichtlich, dass sich ein Nachfolger finden wird – idealerweise einer, der viele Arbeitsplätze mitbringe. "Das kann sich aber noch hinziehen", sagt Müller, der selbst nicht ungeduldig werden will: Ein gutes Ergebnis sei hier wichtiger als ein schnelles.

