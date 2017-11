Fürth: Auwald darf sich nach Sturm selbst helfen

Abgebrochene Erlen treiben wieder aus, so dass sich das Gebiet von alleine regeneriert - vor 54 Minuten

FÜRTH - Gut drei Monate ist es her, dass ein heftiger Sturm in Stadt und Landkreis schwere Schäden angerichtet hat. In Fürth hat es vor allem Burgfarrnbach getroffen. Alle Straßen und Wege sind dort mittlerweile wieder passierbar, lediglich ein Wäldchen unweit des Farrnbachs, zwischen Geißäckerstraße und der alten B 8 gelegen, sieht noch sehr mitgenommen aus — und das wird auch erst einmal so bleiben.

Schwer gelitten hat das Landschaftsschutzgebiet der Geißäckerstraße in Burgfarrnbach unter dem Sturm im August. Aufgeforstet wird der Auwald dennoch nicht. Er soll sich im Laufe der Zeit selbst regenerieren. © Foto: Hans-Joachim Winckler



Schwer gelitten hat das Landschaftsschutzgebiet der Geißäckerstraße in Burgfarrnbach unter dem Sturm im August. Aufgeforstet wird der Auwald dennoch nicht. Er soll sich im Laufe der Zeit selbst regenerieren. Foto: Foto: Hans-Joachim Winckler



Dirk Osterloh, beim städtischen Grünflächenamt für die Baumpflege zuständig, ist anzumerken, dass er gespannt ist, was sich auf dem etwa einen Hektar großen Areal entwickeln wird. Weil es sich hierbei nämlich um einen klassischen Auwald handelt, übrigens den letzten in dieser Größe in Fürth, soll das vom Sturm geschädigte Gebiet weitgehend sich selbst überlassen werden. Lediglich die umgestürzten Baumriesen, die zum Teil auch in die Straße hineinragten, hat das Grünflächenamt entfernen lassen. Kleinere Bäume und Geäst dagegen bleiben unangetastet liegen. "Das führt in Auwäldern zu einer natürlichen Sukzession", erklärt Osterloh. Will heißen: In Gebieten, die sich selbst überlassen werden, siedeln sich nach und nach wieder Pflanzen an, ohne dass der Mensch eingreifen muss.

Natürlicher Bewuchs

Gerade in Auwäldern, die naturgemäß sehr feucht sind, komme dieser Prozess relativ schnell in Gang, sagt Osterloh, der damit rechnet, dass die Stöcke, also die Überreste der abgebrochenen Bäume, bereits ab dem Frühjahr wieder austreiben. Vor allem die Erlen würden sich wohl problemlos regenerieren. Zwar geht das auf Kosten der Pappeln, die vor dem Sturm auch dort wuchsen. Letztendlich kämen die Erlen einem ursprünglichen Bewuchs aber noch näher, weshalb Osterloh auch nicht eingreifen wird. Zumal: Auch ein vom Menschen forciertes Aufforsten würde nicht dazu führen, dass das Wäldchen schneller in die Höhe wächst.

Im Burgfarrnbacher Schlosspark dagegen sah die Lage nach dem Sturm anders aus. Dort mussten heruntergefallene Äste und umgestürzte Bäume sofort beseitigt werden, um eine Gefahr für Spaziergänger und Passanten möglichst gering zu halten.

Im nächsten Schritt sollen Nachpflanzungen im Rahmen der Parkpflegeverordnung hinzukommen, die das Erscheinungsbild der Anlage möglichst erhalten sollen. Schwere Stürme wie jener im vergangenen August seien aus diesem Grund für Parks weitaus schwerer zu verkraften als für Flächen wie das Auwäldchen, das sich weitgehend selbst regeneriert. "Es war schon bedauerlich zu sehen, wie im Schlosspark große alte Bäume umgekippt sind", sagt Osterloh. "In einer Grünanlage kann man diese Verluste leider nicht so schnell kompensieren."

Gwendolyn Kuhn