Fürth: Bahn verteidigt das Dauer-Hupen

Warnton raubt Anwohnern den Schlaf - Gleiserneuerung rund um die Uhr - 09.06.2017 09:10 Uhr

FÜRTH - Die Bahn erneuert Gleise, und ganz Fürth hört mit: Das laute Gehupe amüsiert die einen – und zehrt kräftig an den Nerven der anderen. Wir haben die DB mit den Fragen und Vorwürfen der Fürther konfrontiert. Ab 19. Juni soll dann übrigens Ruhe herrschen - doch der Ton könnte bald zurückkehren.

Zwischen Fürth-Hauptbahnhof und Burgfarrnbach werden Gleise erneuert - ein schriller Warnton signalisiert den Arbeitern, dass ein Zug naht.



Es gibt offenbar wenige Ecken in Fürth, an denen man dem Getröte entkommt. Sogar in Poppenreuth sei es zu hören, ließ ein Nutzer auf Facebook wissen.

Dafür sorgen exakt 185 gelbe Lautsprecher, die im Abstand von je 30 Metern entlang der Bahnstrecke zwischen Fürth-Hauptbahnhof und Burgfarrnbach aufgestellt sind, auf der zurzeit Gleise erneuert werden. Von einer Sirenen-"Rotte" sprechen die Arbeiter am Gleis: Nähert sich auf dem Nachbargleis ein Zug, warnt sie das Signal, das den Baumaschinenlärm übertönen muss. So dass sie sich in Sicherheit bringen können.

Aus der Nähe hören sich die Übeltäter zweifellos laut an – aber eigentlich nicht lauter als die Sirenen auf Polizeiautos. Der Schall aber ist unvergleichlich, er trägt den Alarm über weite Teile der Stadt. Dumpf hört sich das aus der Ferne an. Weitaus schriller klingt es, wenn man direkt an der Bahnstrecke wohnt – oder zu schlafen versucht. Nach mehr als einer Woche ohne Nachtruhe gehen die Anwohner auf dem Zahnfleisch, schreibt eine verärgerte Leserin.

Sie ist nicht die einzige, die fassungslos feststellt, dass das Signal keine Pause einlegt: weder nachts noch sonntags noch an Feiertagen. Selbst um 3 Uhr hupt es noch. Höchst rücksichtslos sei das von der Bahn, schimpfen einige. "Lärmterror" sei das.

Einzelne ruhigere Nächte

Die Bahn, die zunächst betont hatte, man versuche, nachts auf akustische Signale zu verzichten, stellt auf erneute FN-Nachfrage klar: Gearbeitet wird in der Tat an sieben Tagen die Woche, rund um die Uhr. Nur in bestimmten Nächten habe man eine Totalsperrung eintakten können, bei der das Warnsystem abgeschaltet werden kann. Ruhig blieb und bleibt es demnach vom 1. bis 4. Juni von 23 bis 4.50 Uhr, vom 9. bis 11. Juni (23 bis 4.50 Uhr) sowie 13. bis 19. Juni (1.20 bis 4.20 Uhr).

Ab 15. Juni werden die 185 Sirenen nach und nach zurückgebaut, teilt eine Bahn-Sprecherin mit, ab 19. Juni soll dann auch die letzte entfernt sein.

Weil die Arbeiten – sie sind Teil einer umfangreichen Baumaßnahme auf der Strecke Fürth-Würzburg – vielen Reisenden Fahrplanänderungen und Wartezeiten bescheren, sei es nicht möglich, sie nachts auszusetzen. Dies würde die Bauzeit erheblich verlängern, "mit der Folge, dass die Einschränkungen für die Bahnkunden deutlich länger dauern würden".

In Zukunft wird es besser

Man versuche, größere Maßnahmen zudem "pendlerfreundlich", also zu den Ferienzeiten, einzuplanen. Die Arbeiten dienten der "Sicherheit und Pünktlichkeit" des Personen- und Güterverkehrs, stellten daher einen "wichtigen öffentlichen Belang" dar. Konkret werden in Fürth auf einem 5,393 Meter langen Abschnitt 10. 800 Meter Schienen, 9000 Schwellen, 5500 Tonnen Sand und 10.000 Tonnen Schotter ausgetauscht. Im Regelfall verkehren auf dieser Strecke je Richtung zirka 160 Züge binnen 24 Stunden. Zurzeit ist nur eines der Gleise in Betrieb.

Den Vorwurf, vorab nicht über die lauten Arbeiten informiert zu haben, weist die DB zurück. Man habe Infoblätter an 3500 Haushalte verteilt und eine Pressemitteilung verschickt.

185 Sirenen, meist im Abstand von 30 Metern, säumen zurzeit die Bahnstrecke zwischen Fürth-Hauptbahnhof und Burgfarrnbach. © Foto: Wolfgang Händel



Zum Dauer-Getröte kommt es auch dadurch, dass die Sirenen nicht alle gleichzeitig ertönen, sondern abschnittsweise. Alle 800 Meter beginnt der Alarm etwas später. Und dass sie manchmal zweimal losheulen: wenn der Zug kommt und wenn er aus dem Gefahrenbereich herausgefahren ist. Weil das System nicht immer tadellos arbeitete, musste es kürzlich neu eingestellt werden - und schrillte schon mal, wenn kein Zug durchfuhr.

Leider könne man die Arbeiter nicht, wie es manche Leser anregten, mit Kopfhörern ausstatten, die sie per Funk warnen, sagt die Sprecherin: Diese Sicherung sei für Großbaustellen derzeit nicht zugelassen. Man suche aber stets nach Verbesserungen. In Zukunft, kündigt sie an, kommen nur noch Warnsysteme zum Einsatz, die sich automatisch nach dem Pegel der Baustelle richten und ihn nur um 3 Dezibel übertönen.

Der Ton könnte zurückkommen

Unterdessen erreichte die Fürther Nachrichten eine neue Pressemitteilung, diesmal der DB Netz AG: Vom 29. Juni bis 1. August sollen Gleise zwischen Fürth-Hauptbahnhof und Vach erneuert werden - die "unvermeidlichen Arbeiten" müssten "durchgehend" durchgeführt werden. Man achte darauf, den Lärm und die Sicherungsgeräusche der Arbeiter zu reduzieren. Eine Nachfrage der FN, ob dies bedeutet, dass auch das Warnsystem wieder durchgehend im Einsatz ist, blieb am Freitag noch unbeantwortet.

Claudia Ziob