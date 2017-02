Fürth beschenkt sich wieder

In der Soldnerschule findet der 5. Warenverschenktag statt - vor 1 Stunde

FÜRTH - Unter dem Motto "Verschenken statt Wegwerfen" steigt Anfang Mai zum fünften Mal ein Warenverschenktag in der Mittelschule Soldnerstraße.

Gut erhaltene Gegenstände wie Bücher oder Haushaltswaren bekommt man am Warenverschenktag. © Archivfoto: Hans-Joachim Winckler



Wer gut erhaltene Gegenstände abgeben möchte, kann sie am Freitag, 5. Mai, von 16 bis 19 Uhr in der Mittelschule vorbeibringen. Stöbern und mitnehmen darf man dann am Samstag von 10 bis 14 Uhr. Erwünscht sind alle gebrauchsfähigen Gegenstände, die zum Wegwerfen noch viel zu schade sind: Haushaltswaren, Dekoartikel, Spielzeug, Bücher, Hobbyartikel, Schuhe, Fahrräder sowie Kinderfahrzeuge und elektrische Geräte.

Angenommen wird zudem nur, was leicht zu tragen ist. Sperrige Gegenstände wie Möbel sollte man deshalb nicht anliefern. Vor Ort wird es aber ein Anschlagbrett geben, auf dem man für derlei Dinge werben darf.

Die Veranstalter von der Nachbarschaftshilfe "Nimm & Gib" bitten darum, keine Kleidung, keine Röhrenbildschirme und natürlich keinen Müll vorbeizubringen. Was am Ende übrig bleibt, erhält der Gebrauchtwarenhof. Um zu verhindern, dass sich Händler die Taschen füllen, dürfen die Waren nur in "haushaltsüblichen Mengen" mitgenommen werden. Professionelle Geschäftsleute sind ausdrücklich nicht erwünscht.

Auch für den 5. Warenverschenktag sucht Nimm & Gib freiwillige Helfer. Dazu gibt es einen Info-Abend am Montag, 24. April, 19 Uhr in der Gartenstraße 13a. Weitere Infos unter nug_mghfuerth@yahoo.de

fn