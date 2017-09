Fürth: Beziehungsstreit eskaliert - Polizisten attackiert

FÜRTH - Am Donnerstagnachmittag rückten Beamte zu einem Beziehungsstreit in der Fürther Innenstadt aus. Letztendlich mussten die beiden Streithähne festgenommen werden.

Gegen 14.30 Uhr wurden die Polizisten zu einer Auseinandersetzung in der Fürther Wilhelm-Löhe-Straße gerufen: In einer Wohnung war ein Pärchen in Streit geraten. Der 30-jährige Mann, nach Polizeiangaben stark alkoholisiert, ging dann auf die beiden Streifenbesatzungen los: Er wurde überwältigt und festgenommen.

Das schien seiner 29-jährigen Freundin nicht zu gefallen - trotz des vorangegangenen Streits wollte sie ihren Freund befreien und griff dazu die Polizisten an. Die Aktion resultierte ebenfalls in einer Festnahme. Insgesamt wurden drei Beamte leicht verletzt.

Bei dem Tatverdächtigen wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Der Tatvorwurf gegen das rabiate Pärchen lautet Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und versuchte Gefangenenbefreiung. Außerdem stellte die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth einen Haftantrag gegen den 30-Jährigen.

