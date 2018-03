Fürth braucht Stadt(ver)führer

Tourist-Info sucht Menschen, die ihre Visionen für die Veranstaltungsreihe einbringen - vor 1 Stunde

FÜRTH - Die städtische Tourist-Information bereitet sich schon jetzt auf den dreitägigen Marathon der "Stadt(ver)führungen" nach den Sommerferien vor. Gesucht werden dafür noch Menschen, die gerne einmal eine Führung durch Fürth übernehmen möchten.

Gesucht werden neue Stadt(ver)führer. Bärbel Bachmann-Leitmeir führt auf unserem Bild zu wundersamen Wesen und wilden Männern bei den Stadt(ver)führungen 2017. © Hans-Joachim Winckler



Der Spaziergang darf dann gerne auch von persönlichen Interessen und Leidenschaften geprägt sein, eigene Erfahrungen kann man dabei einem größeren Publikum mit auf den Weg geben. Die Botschaft lautet: Fürth steckt voller Visionen. Vorgestellt werden sollen sie bei den Stadt(ver)führungen vom 21. bis 23. September. Denn: "Visionen" ist auch das Motto der diesjährigen Ausgabe von Deutschlands größtem Führungsmarathon.

Von Anfang an haben sich an den Stadt(ver)führungen neben bekannten Persönlichkeiten, Stadtführern sowie Institutionen auch Menschen beteiligt, die in irgendeiner Weise mit dem Thema verbunden sind. Das Motto für 2018 beinhaltet viele Möglichkeiten, aus denen kreative "Verführungsideen" gemacht werden können, findet die Stadt.

Kreative Ideen gesucht

Die Tourist-Info sucht daher noch Mitmacher, die ihre Ideen in diesem Jahr in die Veranstaltungsreihe einbringen wollen. Zur Anregung nennt sie einige Aspekte: Eine Vision kann eine zukunftsbezogene Vorstellung, ein Wunschbild oder eine Sinnestäuschung sein. Ob in der Vergangenheit liegend und rückwirkend betrachtet oder brandneu und aktuell – die künftigen Stadtführer haben die Wahl.

Auch "visionäre" Beiträge zum aktuellen Fürther Jubiläumsjahr "200 Jahre eigenständig" seien herzlich willkommen, heißt es.

Wer dabei sein möchte oder noch Fragen hat, meldet sich beim Projektteam Stadt(ver)führungen in der Tourist-Information Fürth: Paula Hammer, Anja Schnuch und Eike Söhnlein, Telefon (0911) 23 95 870.

