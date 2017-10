Fürth: Chapel weiht neues Zentrum ein

Neben der kleinen Freikirche in der Südstadt ist eine Begegnungsstätte entstanden - vor 42 Minuten

FÜRTH - Für das neue Gemeindezentrum der Chapel Fürth in der Südstadt wurde eine ganze Reihe von Plänen entwickelt und wieder verworfen. Nach eineinhalb Jahren Bauzeit ist es nun soweit: Das multifunktionale Gebäude neben der Kirche in der Dr.-Meyer-Spreckels-Straße wurde eröffnet.

„Ein Segen für die Südstadt“: Am Sonntag weihten die Mitglieder der Chapel Fürth nach eineinhalb Jahren Bauzeit mit vielen Gästen ihr neues Gemeindezentrum ein. © Foto: Leberzammer



„Ein Segen für die Südstadt“: Am Sonntag weihten die Mitglieder der Chapel Fürth nach eineinhalb Jahren Bauzeit mit vielen Gästen ihr neues Gemeindezentrum ein. Foto: Foto: Leberzammer



Kindergarten, Kleiderkammer, Jugendzentrum, Büro- und Wohnräume: Das Gemeindezentrum der Chapel Fürth, der vormaligen Freien Christengemeinde, bietet vielen Gruppen und Anlässen Raum. Am meisten lag Pastor Harold Koch jedoch am Herzen, einen zentralen Begegnungsraum zu schaffen. "Das haben wir seit Jahren vermisst", erklärte er am Rande der feierlichen Einweihung.

Im Erdgeschoss des Neubaus finden die knapp 150 Gemeindemitglieder nun Gelegenheit zum Austausch nach den Gottesdiensten. "Unsere Kirche ist ein reiner Sakralbau, ein zusätzlicher Veranstaltungsraum hat uns gefehlt", sagt Pastor Koch. Bereits eingezogen sind drei Kindergartengruppen der "Südstadt-Knirpse." Fast 50 Mädchen und Buben werden seit September im ersten Obergeschoss betreut. Die volle Zahl von 75 Kindern wird laut Gemeinde ab dem kommenden Januar erreicht. In diesem christlichen Kindergarten mit Montessori-Schwerpunkt sei jedes Kind ohne Ansehen der Konfession, Religion oder Herkunft willkommen. Die Räume des Kindergartens sind hell, funktional und kindgerecht.

Im Rathaus wird dieses neue Angebot mit Freude kommentiert. "Wir brauchen diesen Kindergarten in der Südstadt", sagt Jugendamtsleiter Hermann Schnitzer und betont: "Alle Gespräche, alle Irrungen und Wirrungen haben sich am Ende gelohnt." Bürgermeister Markus Braun strich das große Engagement der Gemeinde heraus und bezeichnete das Chapel-Zentrum mit seinen knapp 1400 Quadratmetern Nutzfläche als "Segen für die Südstadt".

"Sie zeigen, was möglich ist, wenn man etwas gemeinsam angeht", betonte die Fürther Landtagsabgeordnete Petra Guttenberger. Auf der grünen Wiese bauen könne jeder. Ein derartiges Projekt zwischen Immobilienbestand zu errichten, sei dagegen eine besondere Herausforderung, so Guttenberger, die ebenso den hohen Eigenanteil von zwei Millionen Euro aus Spenden und Rücklagen an den Gesamtkosten von 3,2 Millionen Euro würdigte.

Pastor Koch dagegen stellte die 1,2 Millionen Euro, mit denen Stadt und Bezirk den Bau gefördert hatten, in den Vordergrund: "Das hat uns enorm geholfen, hier ein Haus des Lebens aufzubauen."

Die Chapel Fürth ist seit 2003 in der ehemaligen Garnisonkirche der amerikanischen Streitkräfte beheimatet und hat von Anfang an einen Schwerpunkt auf Familien und den diakonischen Auftrag in Fürth gelegt. Ein Sozialwerk wurde gegründet, das nun eine Ferienbetreuung, einen Kindergarten und einen Hort betreibt.

ARMIN LEBERZAMMER