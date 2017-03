Fürth Convention: Hier chillt Darth Vader

Comic- und Actionfans kommen im Jugendkulturhaus Otto wieder auf ihre Kosten - vor 7 Stunden

FÜRTH - Am Sonntag zieht es Comic- und Actionfiguren in die Stadt: Die Fürth Con geht in die vierte Runde. Hier finden Nerds alles, was das Herz begehrt.

Möge die Macht mit der Fürth Con sein! © Edgar Pfrogner



Möge die Macht mit der Fürth Con sein! Foto: Edgar Pfrogner



Wer immer mal Deathpool, Darth Vader und Storm Trooper sehen wollte, hat dazu von 11 bis 18 Uhr im Jugendkulturhaus Otto in der Theresienstraße 9/Ottostraße 27 Gelegenheit. Die Organisatoren der Veranstaltung - das Jugendkulturmanagement con-action, das Kulturcafé Zett9 und "The Euronerd" - versprechen einen chilligen Tag in einer Welt voller bunter Farben.

Auf drei Etagen finden kleine und große, junge und alte Nerds alles, was das Herz begehrt: eine Actionfiguren- und Comicbörse, bei der man fehlende Exemplare für seine Sammlung entdecken kann, Live-Painting mehrerer Comic-Zeichner, Fantasy-Lesungen, ein Games-Wohnzimmer, eine Ausstellung mit B&S-Collagen, Spiele aller Art, den Star Wars Fan Club, Kinder- und Zombieschminken und vieles mehr. Der Eintritt ist frei.

fn