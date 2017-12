Fürth: Curanum-Pflegeheim zieht ans Kavierlein

Bewohner, Küche, Heimverwaltung: Der komplette Betrieb wechselt die Adresse - vor 46 Minuten

FÜRTH - Nach 18 Monaten Bauzeit steht die neue Senioren-Einrichtung an der Poppenreuther Straße. Jetzt heißt es Koffer packen für die Bewohner und nicht zuletzt für die Mitarbeiter der Curanum Seniorenresidenz Rosenstraße in Fürth. Der gesamte Heimbetrieb zieht ab 11. Dezember in das "Zentrum für Betreuung und Pflege Am Kavierlein".

Die Vorhut ist bereits an der neuen Adresse eingetroffen. Mitarbeiterinnen zeigen einer Bewohnerin die Räume. © Foto: Korian



Die Vorhut ist bereits an der neuen Adresse eingetroffen. Mitarbeiterinnen zeigen einer Bewohnerin die Räume. Foto: Foto: Korian



Rund eine Woche wird es dauern, bis nicht nur die 130 Bewohner des stationären Pflegebereichs und die 36 Mieter aus dem Betreuten Wohnen, sondern auch Großküche, Heimverwaltung, Lager und Mitarbeiterbereich im neuen Gebäude angekommen sind. Der Neubau war notwendig geworden, weil die Einrichtung an der Rosenstraße den heutigen Anforderungen an eine zeitgemäße Senioreneinrichtung, unter anderem den Anforderungen des Landesheimgesetzes (AVPfleWoqG), nicht mehr entsprochen hat. Die Eröffnungsfeier, zu der Staatsministerin Melanie Huml ihr Kommen zugesagt hat, findet am 24. Januar statt.

Während Einrichtungsleiterin Sindy Mitzenheim mit dem gesamten Team den Umzug akribisch vorbereitet hat, werden die Bewohner in ihrer neuen Heimat schon erwartet. "Jeder Lieblingssessel, jedes Erbstück, jede schöne Erinnerung aus den Zimmern unserer Bewohner wird rechtzeitig an Ort und Stelle sein, damit sie sich geborgen und zuhause fühlen können", sagt Mitzenheim.

Weihnachtlich geschmückt

Aber auch die Arbeitsmittel für die Pflege, besonders die Medikamente und der Bedarf für die Versorgung der Bewohner darf nicht fehlen. Selbst die Weihnachtsdekoration hängt schon überall. "Wir wollten, dass es für unsere Senioren direkt heimelig wirkt", so die Einrichtungsleiterin. In den nächsten Tagen werden Bilder aufgehängt und die letzten Stühle und Schränke gerückt. Mitzenheim ist nicht nur stolz auf ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern auch dankbar dafür, dass die Familien der Angehörigen den Umzug mit viel Verständnis und Unterstützung begleitet haben.

Das neue "Zentrum für Betreuung und Pflege" in Fürth ist für die Korian-Gruppe eine Einrichtung mit Modellcharakter. "Die Integration von Betreutem Wohnen, stationärer Pflege, Tagespflege, einer öffentlich zugänglichen Cafeteria und ambulanten Angeboten an einem Standort wollen wir künftig an möglichst vielen unserer 230 Standorten in Deutschland realisieren", kündigt Arno Schwalie an, CEO des nach eigenen Angaben größten deutschen Pflegeanbieters.

fn