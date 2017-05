Fürth: Das neue Milchhäusle zog viele Neugierige an

Vor allem Gartenmarkt-Besucher und Familien kamen zum Kiosk in der Adenauer-Anlage - vor 9 Minuten

FÜRTH - Sonnenschein am Sonntag und drei Tage lang den Publikumsmagneten Gartenmarkt vor der Tür: Der Start des neuen Milchhäusles am Wochenende hätte kaum besser laufen können. Viele Fürther starteten dem Kiosk in der Adenauer-Anlage einen Besuch ab.

Von jetzt bis zum Ende der Kärwa hat das Milchhäusle täglich ab zehn Uhr bis zur Dämmerung geöffnet. Momentan sucht Betreiber Christian Ilg dafür noch mehr Personal. © Foto: Volker Dittmar



Ein Paar sitzt in eine Zeitung vertieft an einem Tisch und trinkt nebenbei Kaffee, ein Kind balanciert stolz seine Eiskugel davon, in der eine glitzernde Dekoration steckt. Etliche weitere Gäste stehen Schlange an den beiden Ausgabefenstern des Milchhäusles: Seit der Kiosk an der Konrad-Adenauer-Anlage unter der Regie des Fürther Babylon-Kinos am Samstag neu eröffnet hat, reißt der Strom an Kunden und Neugierigen nicht ab.

Zufrieden ist deshalb auch Babylon-Chef Christian Ilg, unter dessen Leitung das kleine Sandsteinhäuschen unweit des Spielplatzes in der Adenauer-Anlage vor allem Familien und Kinder anziehen will. Im Kopf hatte Ilg bei der Erstellung eines Konzepts dabei eine Institution in der Nachbarstadt: "Es soll ein wenig so werden wie der Kiosk in der Rosenau." Dort, in dem kleinen Park im Südwesten der Nürnberger Altstadt, bekommen Spielplatz- und Parkbesucher Getränke und kleine Snacks. Verkauft werden sie, ähnlich wie in Fürth, aus einem kleinen Häuschen heraus.

Neben Eis, das der Nürnberger Hersteller Campo liefert, gibt es im Milchhäusle heiße und kalte Getränke, Kuchen, zwei wöchentlich wechselnde Suppen und belegte Panini. Die Speisen werden übrigens in der Küche des Babylon-Kinos in der Nürnberger Straße zubereitet und dann in die Adenauer-Anlage getragen. Eine Möglichkeit zum Kochen ist im Milchhäusle nämlich nicht vorhanden.

Alle Speisen und Getränke gibt es auch zum Mitnehmen — mit Ausnahme von Alkohol. Dieser muss, so sieht es eine Auflage der Stadt vor, am Tisch konsumiert werden, womit man einem unkontrollierten Alkoholkonsum in der Anlage vorbeugen will. Mit der Neuausrichtung des Milchhäusles setzt die Stadt auf ein familienfreundliches Ambiente.

Christian Ilg und sein Team arbeiten daran, dass sich auch die kleinen Kunden wohlfühlen. Für sie stehen Miniatur-Bierbänke bereit, ein Podest vor der Eistheke hilft den Dreikäsehochs, auch einen Blick auf die verschiedenen Sorten erhaschen zu können, und kleine Kugeln für 50 Cent statt 1,10 Euro sorgen dafür, dass das Eis beim langsamen Schlecken nicht über die Finger rinnt. Auch Kindergärten, die den Spielplatz in der Adenauer-Anlage besuchen, sollen profitieren. Die kleinen Besucher bekommen zehn Prozent Rabatt auf jedes Eis, die Erzieherinnen kriegen einen kostenlosen Kaffee ausgeschenkt.

