Fürth: Die Ferien bescheren wieder Baustellen

Die Stadt nutzt die verkehrsarme Phase zur Fahrbahnsanierung - vor 1 Stunde

FÜRTH - Alle Jahre wieder dasselbe Bild: Ferienzeit ist Baustellenzeit. Gleich mehrere Fahrbahnerneuerungen hat die Stadt bereits Anfang der Woche in Angriff genommen, weitere folgen im Lauf des Monats.

Die Zahl der Warnbaken steigt im August sprunghaft an – wie hier in der Schwabacher Straße, in der es seit Dienstag einen Engpass gibt. © Foto: Hans-Joachim Winckler



Die Zahl der Warnbaken steigt im August sprunghaft an – wie hier in der Schwabacher Straße, in der es seit Dienstag einen Engpass gibt. Foto: Foto: Hans-Joachim Winckler



Grund für die schlagartige Ausbreitung der Baustellen ab Anfang August: In den Sommerferien sind viele Fürther verreist, die Verkehrsströme ausgedünnt und die Behinderungen dadurch weniger gravierend als sonst.

Deshalb rückten pünktlich am Dienstag die Bautrupps an der Kreuzung der B 8/Würzburger Straße auf Höhe des Sportboothafens an. Hier werden sie bis Freitag, 25. August, mit der Reparatur des verbrauchten Straßenbelags beschäftigt sein. Dabei, so heißt es, gehen sie halbseitig mit der Sperrung der Würzburger Straße und zeitweiser Sperrung der Zufahrt zum Sportboothafen zu Werke. Eine Umleitungsstrecke wird eingerichtet, Fahrer sollten die örtlichen Hinweistafeln beachten.

Ebenfalls seit Dienstag und bis Freitag, 18. August, wird in der Schwabacher Straße, zwischen Jahnstraße und Fronmüllerstraße, in die Hände gespuckt. Auch hier wird mit halbseitigen Sperrungen der jeweils betroffenen Fahrbahn operiert. Den Anfang macht die Sanierung der Straße in stadtauswärtiger Richtung. Anwohner bittet die Kommune, ihre Fahrzeuge außerhalb des Baustellenbereichs abzustellen.

Das gilt auch für die Fronmüllerstraße, die von Montag, 21. August, bis Freitag, 8. September, zwischen Jakob-Wassermann-Straße und Liesl-Kießling-Straße an der Reihe ist. Hier allerdings ist es laut Stadt nötig, den kompletten Bereich abzuriegeln. Die Zufahrt zum Südstadt-Center Fürth ist dann nur noch via Schwabacher Straße möglich. Eine Umleitungsstrecke wird eingerichtet.

Am Montag, 11. September, also schon nach Ferienende, machen die Bauarbeiter schließlich in Burgfarrnbach Station: Bis Freitag, 22. September, wird die Narzissenstraße zwischen Tulpenweg und Oleanderweg in Angriff genommen — und zwar in zwei Bauabschnitten. Für Teil eins muss die Narzissenstraße zwischen Tulpenweg und Oleanderweg komplett gesperrt werden, im zweiten Bauabschnitt gibt es zwischen Tulpenweg und Volckamerstraße kein Durchkommen mehr. Auch hier werden die Anwohner gebeten, außerhalb des betroffenen Gebiets zu parken. Und auch hier wird natürlich eine Umleitungsstrecke ausgewiesen.

Während der vorbereitenden Arbeiten, wie Fräsen, Randsteinreparaturen und dergleichen, ist die Zufahrt zu Grundstücken "weitestgehend möglich", so die Stadt – allerdings mit Behinderungen.

hän