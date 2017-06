Fürth: Ehrenamtskarte belohnt freiwilliges Engagement

Stadt beschenkte ehrenamtliche Helfer - Rabatte und Vergünstigungen - vor 1 Stunde

FÜRTH - Ob als Helfer beim Metropolmarathon, als Trainer und Funktionär in Sportvereinen, bei der Freiwilligen Feuerwehr, in der Flüchtlingshilfe oder in der Brauchtumspflege: Ohne ehrenamtliches Engagement wäre das gesellschaftliche Leben in der Stadt um einiges ärmer. Als Dankeschön hat die Stadtspitze zahlreichen Bürgerinnen und Bürgern die Bayerische Ehrenamtskarte überreicht.

Ob als Helfer beim Metropolmarathon, als Trainer und Funktionär in Sportvereinen, bei der Freiwilligen Feuerwehr, in der Flüchtlingshilfe oder in der Brauchtumspflege: Ohne ehrenamtliches Engagement wäre das gesellschaftliche Leben in der Stadt um einiges ärmer. Als Dankeschön hat die Stadtspitze zahlreichen Bürgerinnen und Bürgern die Bayerische Ehrenamtskarte überreicht. © Hans-Joachim Winckler



Ob als Helfer beim Metropolmarathon, als Trainer und Funktionär in Sportvereinen, bei der Freiwilligen Feuerwehr, in der Flüchtlingshilfe oder in der Brauchtumspflege: Ohne ehrenamtliches Engagement wäre das gesellschaftliche Leben in der Stadt um einiges ärmer. Als Dankeschön hat die Stadtspitze zahlreichen Bürgerinnen und Bürgern die Bayerische Ehrenamtskarte überreicht. Foto: Hans-Joachim Winckler



Von A wie Autohaus bis V wie Volkshochschule reichen alleine im Stadtgebiet Fürth die Einrichtungen, Gewerbe- und Gastronomiebetriebe, die den nun ausgezeichneten Helfern Rabatte auf ihre Waren und Dienstleistungen gewähren. Verdient haben es die rund 60 Frauen und Männer allesamt, findet Oberbürgermeister Thomas Jung, seien sie doch „die Tüchtigsten, Fleißigsten und Engagiertesten“.

Knapp 600 Fürther sind damit mittlerweile im Besitz der blauen Karte, die drei Jahre gültig ist – die goldene Ausführung sogar lebenslang. Für Letztere muss Mann oder Frau aber schon wirklich lange Dienst am Mitmenschen und der Gemeinschaft getan haben: unter anderem mit mindestens 25 Jahre ehrenamtlichem Engagement.



„Wir machen das einfach sehr gerne“, sagt eine Frau, die sich am Klinikum bei den „Lila Diensten“ einbringt, über ihre Motivation. Helfen zu können, gebe den meisten viel Freude und Anerkennung zurück. Bei den „Lila Diensten“ etwa werden Angehörige im Warteraum der Notaufnahme betreut oder Krankenbesuche organisiert.

Weit bekannter sind die Freiwilligen Feuerwehren, die bei Bränden, Unfällen oder im Katastrophenfall zum Einsatz kommen. „Es gehört halt einfach dazu“, antwortete Christiane Stauber auf die Frage von Bürgermeister Markus Braun, wie sie oder der ebenfalls ausgezeichnete Stadtrat Georg Knorr Beruf, Politik und das Ehrenamt bei den Floriansjüngern unter einen Hut bringen. „Wenn wir gebraucht werden, sind wir da. Außerdem macht es Freude, etwas Gutes zu tun“, betont Stauber, „das kann ich jedem bloß empfehlen.“