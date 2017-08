Fürth: Ein ganzer Tag im Zeichen des Blaulichts

Familien können am Samstag, 26. August, die Arbeit von Feuerwehr, Bundespolizei und Rettungsdiensten kennenlernen - vor 33 Minuten

FÜRTH - Das muss der Traum eines jeden Kindes sein, das einmal Polizist oder Notarzt werden möchte: Am 26. August lädt das Fürther Jugendrotkreuz zum Blaulichttag ein. Familien können die Wagen von Feuerwehr, Bundespolizei und Rettungsdienst ganz genau unter die Lupe nehmen.

Blaulicht fällt auf. Gerade Kinder begeistern sich für die vorbeibrausenden Fahrzeuge von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Die Menschen in diesen Berufen sollen beim großen Blaulichttag am Samstag, 26. August, für Familien greifbar werden. Am BRK-Katastrophenschutzzentrums in der Flugplatzstraße können Kinder und Erwachsene von 10 bis 16 Uhr Blaulichtfahrzeuge von Bundespolizei, Feuerwehr sowie Land- und Wasser-Rettungsdienst sowie deren Besatzung kennenlernen und bestaunen. Führungen geben Einblicke ins Innenleben. Für Fragen stehen Profis bereit.

Beim Blaulichttag könenn große und kleine Besucher erfahren, wie Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst arbeiten. Hier dürfen sich Kinder in einem Sanitätswagen umsehen. © Robert Renner



Beim Blaulichttag könenn große und kleine Besucher erfahren, wie Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst arbeiten. Hier dürfen sich Kinder in einem Sanitätswagen umsehen. Foto: Robert Renner



In unterschiedlichen Workshops erfahren die Besucher, wie sie sich im Alltag selbst helfen können. Das Jugendrotkreuz gibt Tipps und verrät, wie Verbände und Pflaster angelegt werden. Außerdem können die Eltern ihr Wissen in Sachen Reanimationstraining auf den neuesten Stand bringen.Mit dabei ist auch die Bergwacht, die zwischen 10 und 14 Uhr zeigen will, wie Drohnen bei der Suche nach Vermmissten helfen können. Bei einer Tombola kann man Preise gewinnen. Spiel- und Bastelstationen runden das Programm ab.

Weil das alles hungrig macht, gibt es Bratwurstsemmeln, Kuchen, Torten und Kaffee. Der Reinerlös des Tages fließt in die Erste-Hilfe-Ausbildung an Kindergärten und Schulen. 2016/2017 konnte das Jugendrotkreuz in Fürth mehr als 1100 Kinder und Jugendliche darin schulen.

fn