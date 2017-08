Fürth: Eine Frau übernimmt das Baureferat

FÜRTH - Das Bauereferat der Stadt hat eine neue Leitung: Die 41-jährige Christine Lippert folgt auf Joachim Krauße, der am Montag nach 24 Jahren in dieser Position in den Ruhestand gegangen ist.

Christine Lippert tritt heute als Leiterin der Bauverwaltung an. Foto: Foto: Winckler



Mit Lippert, die im Dezember mit 27 von 50 Stimmen vom Stadtrat gewählt wurde, steht erstmals eine Frau an der Spitze des bedeutenden Ressorts mit seinen rund 650 Mitarbeitern. "Ich bin stolz, diese verantwortungsvolle Aufgabe übernehmen zu dürfen, und freue mich auf eine weitere positive Entwicklung der Stadt Fürth", so Lippert.

Die 41-Jährige hat nach einer Ausbildung zur Bauzeichnerin an der Fachhochschule Regensburg Architektur studiert und eine Zusatzqualifikation als Technische Betriebswirtin erworben. Lippert arbeitete bereits in der freien Wirtschaft, am Staatlichen Bauamt in Nürnberg und sieben Jahre am Staatlichen Bauamt der Stadt Weilheim. Zudem absolvierte sie berufsbegleitend ein Masterstudium in der Fachrichtung Facility Management.

Bei der Stadt Fürth ist Lippert keine Unbekannte: Seit Juli 2013 ist sie als Leiterin der Gebäudewirtschaft und der Bauaufsicht tätig gewesen. Die Parteilose war von der SPD, die über die absolute Mehrheit im Rat verfügt, als Kandidatin für das Baureferat ins Rennen geschickt worden. Sie setzte sich in einer Kampfabstimmung gegen ihre von der CSU vorgeschlagene Mitbewerberin, die Erlanger Stadtplanungsamtschefin Annette Willmann-Hohman, durch.

Die Baureferentin kam in Marktredwitz zur Welt und ist verheiratet. In ihrer Freizeit engagiert sie sich ehrenamtlich im Leistungssportbereich Biathlon/Ski nordisch des bayerischen Behinderten- und Rehabilitations-Sportverbands; sie selbst ist ambitionierte Läuferin beim LAC Quelle Fürth.

Zu ihrem Verantwortungsbereich gehören das Baureferat und die Stadtentwässerung mit den Ämtern und Bereichen Grünflächenamt, Stadt- und Verkehrsplanung, Tiefbauamt, Gebäudewirtschaft, Bauaufsicht, Denkmalschutz und Bauhof samt Straßenreinigung und Winterdienst.

