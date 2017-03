Fürth: Falscher Polizist bestiehlt Seniorin

Geldbörse und Schmuckstück waren weg — Zeugen gesucht - vor 1 Stunde

FÜRTH - Er gab sich als Kriminalbeamter aus – am Ende fehlten einer Fürther Seniorin eine Geldbörse und ein Schmuckstück. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise, um den Betrüger zu finden.

Am Donnerstag zwischen 13 und 14 Uhr sah sich die Frau mit einem Mann konfrontiert, der behauptete, Kriminalbeamter zu sein, und um Einlass in die Wohnung Am Kellerberg bat. Dort ließ er sich unter einem Vorwand die Wertgegenstände der 85-Jährigen zeigen. In einem unbeobachteten Moment nahm er die Geldbörse und das Schmuckstück an sich.

Der Dieb soll etwa 60 Jahre alt, 160 cm groß und kräftig sein. Er trug eine schwarze Wollmütze. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer (0911) 2112 3333 entgegen.

Einem anderen "falschen Polizisten", der im Juni 2016 eine Steiner Seniorin bestohlen hatte, kam die Kripo Nürnberg kürzlich dank DNA-Spuren auf die Schliche. Ein Mann aus dem Landkreis Forchheim gilt in diesem Fall als tatverdächtig. Er hatte ebenfalls Zugang zur Wohnung bekommen, danach fehlte Bargeld.

fn