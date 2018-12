Fürth feiert an Silvester Jubiläumsparty in der Innenstadt

FÜRTH - Zum Abschluss ihres Jubiläumsjahres "200 Jahre eigenständig" lädt die Stadt zur öffentlichen Silvestersause in die City. Der Eintritt zum "Glänzenden Finale" ist frei, die Anfahrt mit Bus und U-Bahn ratsam.

So feierten die Fürther im Jubiläumsjahr 2007 Silvester. Auch dieses Mal wird eine Bühne auf der Fürther Freiheit stehen. © Kögler



Die Open-Air-Party geht an zwei Stellen über die Bühne: auf der Fürther Freiheit und am Kohlenmarkt. Beginn ist um 18.30 Uhr, Ende offiziell um 1.30 Uhr. Die Stadt setzt auf ein Gute-Laune- und Tanzprogramm, bei dem sich auf der Freiheit die Rudi Madsius Band, die Travelling Playmates und die Cover-Rockband 6 Feet Four abwechseln mit DJ Gerald Kappler (Charivari) und DJ Papaoke. Auf einer Karaoke-Bühne am Kohlenmarkt sind die DJs Taxi Malter und Federico vertreten.

Das Jubiläumsfeuerwerk steigt — in Anspielung auf die 200 Jahre von 1818, als Fürth zur Stadt Erster Klasse wurde, bis 2018 — bereits um 20.18 Uhr. Gezündet wird es auf der Kleinen Freiheit, also an der Dr.-Max-Grundig-Anlage. Die neue Weihnachtspyramide samt Glühweinausschank und die Schlittschuhbahn auf der Kleinen Freiheit sind auch Teil der Silvesterfeier. Wer möchte, kann hier auch am letzten Tag des Jahres bis 23 Uhr (und noch bis zum 6. Januar) Pirouetten drehen. Das kostet fünf Euro (ermäßigt vier Euro).

Um das Festjahr friedlich und entspannt zu verabschieden, dürfen die Besucher aus Sicherheitsgründen weder Feuerwerkskörper noch Flaschen oder Gläser auf die Veranstaltungsflächen und das Areal am Dreiherrenbrunnen mitbringen, wo heiße Getränke verkauft werden. Einige Straßen in der Innenstadt sind nicht wie sonst befahrbar. Kohlenmarkt, Brandenburger Straße und Hirschenstraße (ab Rosenstraße) etwa werden von Montag, 31. Dezember, 17 Uhr, bis spätestens 7 Uhr am Neujahrstag gesperrt. Auch für den Öffentlichen Personennahverkehr ergeben sich Änderungen. Busse, die durchs Zentrum fahren, werden umgeleitet, der Nightliner-Betrieb wird in Fürth verdichtet. Die U-Bahnen fahren im Zehn-Minuten-Takt. Alle Infos gibt es unter www.200-jahre-stadt.de

