Weltbekannte Hits am laufenden Band gab es für die Besucher des Fürth Festivals am Samstagabend. Bei der "Partynacht der Musiklegenden" klangen die Hits der Mega-Stars Tina Turner, Joe Cocker und Barry White aus den Boxen am Kirchplatz. Eine Hommage von Künstlern, die optisch und akustisch ganz nahe an die Originale heranreichen konnten. © Thomas Scherer

Weitere Bildergalerien auf nordbayern.de

Open-Air-Party und Sonnenschein: Stein feiert 40-jähriges Jubiläum Drei Tage lang feierten die Bürger nun am Weihersberg gemeinsam mit zahlreichen Künstlern, Bands und Vereinen. Die Spider Murphy Gang, die in diesem Jahr ebenfalls 40 Jahre besteht, konnte also gleich mitfeiern. Wir haben die Bilder aus Stein.

Musik und Tanz im Sonnenschein: Der Samstag beim 20. Fürth Festival Die Fürther Innenstadt verwandelt sich vom 7. bis 9. Juli in eine Partymeile: Beim 20. Fürth Festival war am Samstag ein breites musikalisches Spektrum zu hören und zu sehen — unter anderem mit feinem, melodischem Blues und Soul von Jules, Dialektrock von Karin Rabhansl, fetzigem Salsa und kernigem Cover-Rock.

Zwischen Ramsch und Juwelen: Der Hofflohmarkt in Fürth 39 Hausgemeinschaften, dutzende Aussteller und feilschen wie am Basar: Wo am Samstag in Fürth Luftballons an den Türen hingen, versteckte sich in den Hinterhöfen der Gebäude ein Paradies für Trödel-Fans. Neben kreativen Tierporträts oder alten Schuhen gab es dabei aber auch echte Raritäten zu bestaunen.