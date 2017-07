Fürth-Festival glänzt mit Überraschungspotenzial

Bestes Wetter für die Gratis-Freiluftparty in ihrer 20. Auflage - vor 1 Stunde

FÜRTH - In geradezu südländischer Atmosphäre ist das Fürth-Festival zum 20. Mal über die Bühne gegangen. Eine Notlösung hat sich beim fulminanten Jubiläum als Volltreffer erwiesen. Wir haben die Bilder für Sie.

Am Samstagabend ging es beim Fürth-Festival auf dem Kirchenplatz rund. © Thomas Scherer



Am Samstagabend ging es beim Fürth-Festival auf dem Kirchenplatz rund. Foto: Thomas Scherer



Wandel, selbst unfreiwilliger, birgt immer Chancen in sich. Ja, auch das ist ein oft zitierter Allgemeinplatz, und doch hat er sich beim Fürth-Festival an einer Stelle als äußerst zutreffend erwiesen: Der Königsplatz entpuppte sich bei seiner Premiere zum allgemeinen Erstaunen als einer der stimmungsvollsten Veranstaltungsorte im Festivaltreiben. Ausgerechnet also jener Standort, der eigentlich nur notgedrungen gewählt wurde, weil man sich wegen der Lärmproblematik auf dem Waagplatz zu eingeschränkt sah.

Auch Musikerin Felicia Peters, die traditionell das Programm mit viel Nachwuchsförderung am Wagplatz organisiert hat und nun auch am Königsplatz aktiv bleibt, zeigte sich entzückt. Einfach "happy" sei sie, das nach allen Seiten hin offene Szenario ziehe mehr Besucher an. Am Abend dicht gefüllte Reihen in bester Stimmung bestätigten diese Einschätzung.

Bilderstrecke zum Thema Fürth-Festival am Samstag: Die Party-Nacht der Musik-Legenden Weltbekannte Hits am laufenden Band gab es für die Besucher des Fürth-Festivals am Samstagabend. Bei der "Partynacht der Musiklegenden" klangen die Hits der Mega-Stars Tina Turner, Joe Cocker und Barry White aus den Boxen am Kirchplatz. Eine Hommage von Künstlern, die optisch und akustisch ganz nahe an die Originale heranreichen konnten.



Skeptiker, die sich hier vorab beim besten Willen kein Konzertgeschehen vorstellen konnten, wurden eines Besseren belehrt. Geradezu lauschig ging es selbst in der Hitze des Hochsommertags im Schatten der beiden großen Bäume und trotz der vorbeiführenden B 8 zu, als Kulisse hinter der kleinen Bühne ragte der Rathausturm auf. "Ein bisschen wie bei einem Berliner Straßenfest" komme es ihm hier vor, kommentierte ein Besucher.

Dennoch muss man festhalten: Durch den sukzessiven Wegfall der Bühnen in der Gustavstraße, im Rathaushof und am Waagplatz hat das Festival drei besonders prächtige Spielstätten verloren und an Ambiente eingebüßt. Das freilich tut der Stimmung und dem Zustrom zu den sechs Spielorten in der Innenstadt keinen Abbruch – zumal, wenn das Wetter so wunderbar dazu passt wie insbesondere am Samstagabend.

Zwischen der bestens gefüllten Freiheit mit ihrem Allstars-Gemischtwarenladen, dem im Salsa-, Rumba- und Samba-Rhythmus vibrierenden Hallplatz, dem Königsplatz, dem stimmungsvoll-hochkarätigen Kirchenplatzfestival mit einem famosen Wolfgang Buck (siehe Seite 34), dem rockdröhnenden Grünen Markt und der Hip-Hop-Jugendsause im Lindenhain (Seite 31) schlenderten beharrlich die Besucher – Fürth im Wortsinn in Bewegung, zwischendrin tanzende Menschen inklusive.

Bilderstrecke zum Thema 20. Fürth-Festival: Erste Impressionen vom Freitag Fürth feiert vom 7. bis 9. Juli: Erste Impressionen vom Fürth-Festival und dem legendärem Gnadenlos Grand Prix gibt es hier. Weiter geht's am Samstag und Sonntag mit einem umfangreichen Programm.



Bilderstrecke zum Thema Akrobatik und wilde Moves beim Dance Contest am Lindenhain Im Rahmen des Fürth Festivals 2017 fand am Samstag wieder der allseits beliebte Open Air Dance Contest am Lindenhain statt. Junge Tänzer können dabei in verschiedenen Kategorien ihr Talent präsentieren. Unter anderem tanzten sie zu HipHop-, Breakdance- oder Flamenco-Musik. Bei der 11. Fränkischen Hip-Hop- und Streetdance-Meisterschafte konnte das Siegerteam "Redbans" aus Bayreuth die Jury mit einer geballten Ladung Charisma von sich überzeugen.



Wolfgang Händel