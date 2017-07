Fürth Festival macht Kleeblattstadt zur Partymeile

Wie beim Bardentreffen: Besucher können zwischen Konzerten flanieren - vor 1 Stunde

FÜRTH - In eine Partymeile verwandelt das 20. Fürth Festival die Innenstadt am Wochenende. Livemusik für jeden Geschmack, Biergartenatmosphäre und Verkaufsaktionen sind die Publikumsmagneten.

Das Publikum fungiert beim Gnadenlos-Grandprix zum Festival-Auftakt am Freitagabend auf der Fürther Freiheit mit grünen oder roten Karten – wie hier vergangenes Jahr – wieder als Jury. © Foto: Hans-Joachim Winckler



Wie beim Bardentreffen am Monatsende in Nürnberg können die Besucher zwischen verschiedenen Spielorten hin- und herbummeln, wo sie jeweils ein anderes Musikspektrum erwartet. Imbissstände und Straßenausschank lassen dem Hunger und Durst keine Chance.

Zahlreiche heimische Unternehmen ermöglichen als Sponsoren den freien Eintritt. Doch immer strengere Auflagen gehen ins Geld. Thomas Schier vom Stadtmarketingverein Vision Fürth klagt über einen zunehmend engeren Finanzspielraum. Er verweist zum Beispiel auf das Anpassen der Lautsprecheranlagen an neue Lärmbestimmungen. Daneben schlagen für den heuer neu in die Spielorte aufgenommenen Königsplatz Verkehrsabsperrungen zu Buche. Schwerpunkt des Festivals ist die von der Comödie Fürth bespielte Freiheit. Hier setzt der Gnadenlos-Grandprix am Freitagabend bereits ein erstes Ausrufezeichen. Mutige Talente stellen sich dabei dem Votum des gnadenlosen Publikums.

Vielgestaltig wird das Musikspektrum durch das Länderfestival am Hallplatz, das Music-Rising-Festival für Nachwuchskünstler am Königsplatz, das Visions-of-Rock-Festival am Grünen Markt und das Altstadtfestival am Kirchenplatz. Ein Open-Air-Gottesdienst mit Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm und den vereinigten Posaunenchören trägt am Sonntag um 11 Uhr auf der Freiheit dem Reformationsjubiläum Rechnung.

Verkaufsoffener Sonntag lockt

Premiere feiert am Samstag ein Hofflohmarkt in der Innenstadt. 39 Hausgemeinschaften haben sich auf Initiative des Quartiersmanagements gemeldet und laden von 10 bis 16 Uhr zum Graffeln in ihre Höfe ein. Schwerpunkte bilden die Blumenstraße und Theaterstraße. Die Schauplätze sind mit Luftballons gekennzeichnet. Eine Übersicht liegt in der Bürgerinformation und der Tourist-Information aus.

Am verkaufsoffenen Sonntagnachmittag öffnen dann viele Fürther Geschäfte von 13 bis 18 Uhr ihre Türen. Dazu steuert das Welthaus in der Gustavstraße 31 ein Indien-Festival bei. Kostenlose Führungen zum Festival bietet die Tourist-Information an: Um 14 Uhr startet am Samstag am Paradiesbrunnen ein Rundgang entlang der ehemaligen Ludwigsbahntrasse.

Am Sonntag geht es dann um 11 Uhr vom Parkplatz an der Stadthalle aus "Zu neuen Ufern" und um 14 Uhr vom Platz der Opfer des Faschismus an der U-Bahn-Station Jakobinenstraße aus in die Südstadt.

Volker Dittmar