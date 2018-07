Rund 600 Mädchen und Jungen haben am Mittwoch im Scherbsgrabenbad die drei Disziplinen in Angriff genommen.

In der Meistersingerhalle Nürnberg feierten die zahlreichen Abiturienten aus Langenzenn ihren Abschluss. Schick gekleidet und bei bester Stimmung genossen sie ihren Abend mit Freunden und Familie in vollen Zügen.

Ein Hindernislauf der ganz besonderen Sorte: Beim Wrestling Run in Laubendorf haben mehr als 200 abenteuerlustige Läufer am Samstag alles gegeben. Nach dem Kids Run über zwei Kilometer am Vormittag durften am Nachmittag die Erwachsenen ran - in diesem Jahr erstmals auch über die "Warrior"-Distanz von 20 Kilometern.