Fürth: Feuchtfröhliche Classic Night vorzeitig beendet

FÜRTH - Voller Erfolg für die 16. Sparda-Bank Classic Night — wenn auch nicht ganz ungetrübt. Zwar hielten die Besucher auf der Liegewiese im Stadtpark der kühlen und feuchten Witterung stand, nicht aber die empfindlichen Instrumente des Orchesters. So mussten Zuhörer wie Interpreten auf das Finale mit Dvorak verzichten.

Regenschirme und Regenjacken kamen bei der Classic Night zum Einsatz, als es gegen Ende des Konzerts zu nieseln begann. Zum Schutz der Instrumente wurde die Veranstaltung vorzeitig abgebrochen. © Foto: Hans-Joachim Winckler



Decke ausgebreitet, Klapptisch aufgestellt, Brot, Wurst, Käse, Wein, Gläser, Besteck. Etwas vergessen? Ja, die Teller! Egal, es geht auch so. Umsichtige und erfahrene Besucher hatten auf jeden Fall das Allernotwendigste für das Open-Air-Konzert dabei, nämlich Pelerine, Regenschirm und warme Jacken.

So gerüstet, durften die Smetana-Philharmoniker Prag loslegen. Nein, durften sie nicht, denn erst verlas Intendant Werner Müller etwa zeitgleich mit allen anderen Kulturschaffenden bundesweit ein kleines Manifest zur Bedeutung der Kultur als unverzichtbarem Instrument für Integration, Demokratie und Meinungsvielfalt.

Dann erklang die Ouvertüre von Wolfgang Amadeus Mozarts "Figaros Hochzeit", gefolgt von der Arie der Gräfin Almaviva, die Rosa Maria Hernández mit viel Anmut sang. Natürlich auf Italienisch. Und damit war die Richtung des Konzerts vorgegeben, denn das Repertoire bestand zum größten Teil aus Opern, gesungen in italienischer Zunge.

Dem "Figaro" schloss sich sogleich der chronologische Nachfolger und zugleich literarische Vorgänger an: "Der Barbier von Sevilla", wie der "Figaro" von Lorenzo Da Ponte geschrieben, diesmal aber von Gioachino Rossini vertont. Der Bariton Kyubong Lee glänzte in der Rolle des von keinerlei Selbstzweifeln getrübten Barbiers und trumpfte in der Arie nach Herzenslust auf.

Düsterer ging es mit Giuseppe Verdis "Nabucco" weiter. Hier erklang der berühmte Gefangenenchor nur ansatzweise, nämlich instrumental in der Ouvertüre angerissen. Kyubong Lee verlieh seinem vom Größenwahn umfächelten Nabucco in der Selbstvergöttlichungsarie tragische Dimensionen, die den Sturz in den Wahnsinn bereits andeuten.

Von Babylons Königsthron in die Pariser Künstlermansarde ist es nur ein kleiner Schritt. Giacomo Puccinis tragisch umflorte "La Boheme" bleibt die unverwüstliche Künstler-Oper schlechthin. Rosa Maria Hernández gab eine stimmlich zierliche Mimi, die nach ihrer Vorstellung "Man nennt mich Mimi" sogleich ins Duett mit ihrem Geliebten Marcello (Kyubong Lee) tritt. Dass die Sängerin nicht unbedingt einem schwindsüchtigen Mauerblümchen gleicht, tut nichts zur Sache, denn Stimmgewalt und fragile Erscheinung zu vereinen, ist die Crux jeder "Boheme"-Aufführung.

Nach der Pause ging es wieder mit Verdi weiter, diesmal mit "Rigoletto". Aber ach, die düstere schicksalsschwangere Musik fand ihre Entsprechung im zunehmend düsteren Wetter. Ein leichter, aber steter Regen zog auf, der weniger dem gestählten Publikum zu schaffen machte, als den zarten Violinen. Auch der Wind grummelte immer stärker durch die Mikrophone.

Nun sollte der böhmische Teil des Abends folgen, und mit Bedrich Smetanas düsterem Tongemälde "Tabor" erklang ein selten gehörtes sinfonisches Stück, das stets im Schatten der "Moldau" und des "Visherad" steht. Zwar rückten die Philharmoniker zusammen, um noch Dvoraks "Lied an den Mond" anzustimmen, doch nach Rücksprache mit dem Dirigenten Hans Richter und dem Intendanten Werner Müller entschloss man sich zur vorzeitigen Beendigung des Konzerts. Das Publikum trug es mit Fassung und applaudierte dankbar für den feuchten, aber klangvollen Abend im Stadtpark.

Beim "Classic Day for Kids" zeigte sich das Wetter dann am nächsten Tag wieder von seiner schönsten Seite.

REINHARD KALB