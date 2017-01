Fürth: Frau geht mit Messer auf Polizisten los

Zwei Frauen kratzten und bissen sich in einer Gemeinschaftsunterkunft - vor 1 Stunde

FÜRTH - Eine Auseinandersetzung in einer Fürther Gemeinschaftsunterkunft eskalierte am Montagabend. Zwei Frauen kratzten und bissen sich gegenseitig, bis die Polizei dazu kam.

Am Montagabend war eine 29-Jährige in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Karolinenstraße in eine körperliche Auseinandersetzung mit einer 35-jährigen Mitbewohnerin verwickelt. Der Sicherheitsdienst der Unterkunft wies ihr deshalb ein neues Zimmer zu. Als die 29-Jährige ihre persönlichen Dinge aus ihrem ehemaligen Zimmer holen wollte, kam es wieder zum Streit mit der Nachbarin. Die Frauen kratzten und bissen sich gegenseitig.

Die 29-Jährige rief deshalb gegen 21.30 Uhr die Polizei. Als eine Streife eintraf, verhielt sich die 35-Jährige weiterhin aggressiv. Während der Beweisaufnahme nahm sie plötzlich ein Messer und ging damit auf einen 25-jährigen Beamten los. Die Polizisten konnten sie jedoch rechtzeitig überwältigen und legten ihr Handfesseln an. Die Beamten blieben unverletzt. Die Frau wurde zur Polizeiinspektion Fürth gebracht.

Wegen der vorausgegangenen Auseinandersetzung leitete die Polizei gegen beide Frauen ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung ein. Die 35-Jährige muss sich zudem einem Strafverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte stellen.

bet

