Fürth: Freibäder nach mäßigem Sommer geschlossen

FÜRTH - Aus und vorbei: Nach mancher Verlängerung wegen des zuletzt herrlichen Spätsommerwetters haben sämtliche Freibäder in der Stadt und im Landkreis Fürth endgültig ihre Pforten geschlossen. Die Verantwortlichen blicken auf eine mäßige Saison zurück.

Aufräumen war gestern Abend im Freibad am Scherbsgraben angesagt. Bäderchef Horst Kiesel und Mitarbeiter Markus Beithner packen zu. © Foto: Thomas Scherer



Am Donnerstagabend um 18 Uhr hat Bäderchef Horst Kiesel das Fürther Freibad abgesperrt. Bis Mitte Mai ist nun Schluss mit dem Schwimmen und Plantschen unter freiem Himmel. Kiesel zeigt sich froh über die Hitzeperiode der vergangenen drei Wochen.

Die zuletzt konstant schweißtreibenden Temperaturen um die 30 Grad haben zwar nicht mehr ganz so viele Menschen angelockt. Um die tausend Besucher pro Tag kamen im September, an einem Spitzentag im Juli oder August sind es schon mal 4000 oder 5000. „Schönes Wetter am Ende der Saison schlägt einfach nicht mehr so durch wie schönes Wetter am Anfang oder in der Mitte des Sommers“, sagt Kiesel. Trotzdem haben der September und die letzte Augustwoche seine Bilanz gerettet. „Wir sind nochmal mit einem blauen Auge davongekommen.“

Unterm Strich besuchten 87 000 Gäste das Scherbsgrabenbad. Der Sommer 2016 geht damit als der „zweitschlechteste“ in den vergangenen zehn Jahren in die Bücher der Betreiber ein. Noch weniger, nämlich 67 000 Badegäste, kamen 2014. Im Superjahr 2015 hingegen tummelten sich 121 000 Menschen im poolblauen Wasser. Dabei hatte Kiesel die Saison damals schon Ende August beendet. Heuer hingegen gab es, immer abhängig von der Wetterprognose, gleich drei Verlängerungen – so viele wie noch nie.

Ein paar Tage Zugabe durften auch die Freibadfans in Veitsbronn und Zirndorf genießen, ehe die letzten von ihnen endgültig mit feuchten Haaren von dannen zogen. Im Veitsbad hielt der Herbst am Donnerstag um 19 Uhr Einzug, im Bibertbad bereits am Mittwochabend. Da am Samstag die neue Saunalandschaft öffnet, erklärt Bäderleiter Helmut Oswald, sei noch viel vorzubereiten, werde jede helfende Hand gebraucht. Die abgelaufene Freibadsaison nennt er „unbefriedigend“. 65 474 Gäste hätten die Drehtüren am Eingang passiert, vor einem Jahr waren es über 72 000.

