Fürth: Gastro-Ideen bringen Leben in Leerstände

Salat, Waffeln, Pizza: Verwaiste Läden in der Innenstadt füllen sich immer häufiger mit Essensangeboten - vor 2 Stunden

FÜRTH - Schließungen, Umzüge und Renovierungen: Der Frühling bringt in der Innenstadt einige Änderungen mit sich. Lange Leerstände muss man aber wohl nicht befürchten. Vor allem bei Gastronomiebetrieben steht Fürth hoch im Kurs.

Am 24. März soll Schluss sein, dann wird die Fürther Tchibo-Filiale nach 40 Jahren in der Fußgängerzone zugesperrt. Lange leer stehen dürfte der Laden jedoch nicht; Verhandlungen mit einem neuen Mieter laufen bereits. © Foto: Hans Winckler



Dass in der Innenstadt einiges im Umbruch ist, merkt Karin Hackbarth-Herrmann zum Beispiel dann, wenn sie eine freie Ladenfläche sucht. Sie zu finden ist für die Innenstadtbeauftragte derzeit vergleichsweise schwierig. Der Grund: Leerstände gibt es momentan wenig; zieht ein Geschäft aus, folgt meist schnell ein Nachfolger.

"Neues anzusiedeln war nie ganz einfach", sagt Hackbarth-Herrmann. Momentan allerdings gehe das relativ flott — und das, obwohl immer mehr Handel in das Internet abwandere und viele Innenstädte zu veröden drohten. In Fürth lässt sich dieser Trend, zumindest momentan, nicht beobachten.

So wird beispielsweise die Schließung der Tchibo-Filiale wohl keine dauerhafte Lücke schaffen. Seit 40 Jahren hält der Kaffeeröster, der auch wöchentlich wechselnde Produkte aus den Bereichen Mode, Sport, Wohnen und Kochen vertreibt, unweit von Woolworth in der Fußgängerzone die Stellung. Ende März ist Schluss für das kleine Geschäft, das seine Kunden stets mit dem Geruch nach frisch gemahlenen Kaffeebohnen empfing. Die Umstrukturierung des Konzerns, so Hackbarth-Herrmann, sei der Grund für die Schließung, die sie selbst sehr bedauert. Inzwischen verkaufe das Unternehmen seine Waren zunehmend in Supermarktketten; die Filialen sollen nach und nach verschwinden.

Lange leer stehen wird die Fürther Niederlassung nicht. Die Mietverhandlungen mit einem potenziellen Nachfolger seien weit fortgeschritten, weiß die Innenstadtbeauftragte. Künftig sollen dort — so zumindest der aktuelle Plan — Suppen und Salate zum Mitnehmen im Angebot sein.

Dass sich zunehmend Gastronomie in der Innenstadt ansiedelt — das wiederum lässt sich beobachten. In der ehemaligen Santander-Filiale im Schatten des Rathauses in der Fußgängerzone gelegen, sollen Kunden demnächst Waffeln nach ihren Wünschen mit Früchten, Toppings und Soßen verfeinern können.

Außerdem zieht, wie berichtet, ein Ableger der Pizzakette "L’Osteria" in die frühere Commerzbank. Und wo bis vergangenen Oktober das "Friedrichs" in der Friedrichstraße zu finden war, plant "Burgerheart" seine Eröffnung.Am 7. April will die Restaurantkette, die 2013 in Würzburg aus der Taufe gehoben wurde, ihre Türen aufschließen. Bereits jetzt brachte das auf der Facebook-Seite 1700 Likes. Hackbarth-Herrmann begrüßt die verschiedenen neuen Gastronomie-Konzepte in der Stadt. "Heute essen die Leute einfach viel öfter auswärts." Die Zeiten, als man höchstens ab und zu bei einem Steh-Imbiss etwas zu sich genommen habe, seien längst vorbei. Für Fürth sieht sie auf dem Sektor Verpflegung durchaus noch Potenzial.

Bekenntnis zum Standort

Neben neuen Trends finden sich in Fürth immer noch alteingesessene Familienunternehmen. Zwei von ihnen bauen gerade um. Der Herrenausstatter ER-Moden, seit über 40 Jahren in der Fußgängerzone, geht demnächst in die Hände der nachfolgenden Generation über. Das Ehepaar Hörr verabschiedet sich aus Altersgründen, die Tochter übernimmt. Ein Umbau soll aus dem recht verwinkelten Geschäft zwei Läden machen; einer soll einen neuen Mieter finden.

Ein Umzug steht dem Brillengeschäft Kastner bevor, allerdings nur ins Nachbarhaus. Dort, wo früher in der Moststraße die Lizenz- und Geschenkewelt beheimatet war, wird sich das Optikergeschäft nach umfangreichen Umbauarbeiten niederlassen. Auch "Homes & Roses" verlagert seinen Standort. Das Einrichtungshaus bleibt der Friedrichstraße treu; es wandert lediglich einige Läden weiter, wo künftig eine Markise und ein neu gestalteter Eingang das Geschäft besser präsentieren sollen.

