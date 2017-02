Fürth: Gefahrstoffkanister in Feld löst Großeinsatz aus

Laut Symbolen soll Flusssäure in dem blauen Behälter gewesen sein - vor 52 Minuten

FÜRTH - Ein blauer Kanister hat am Sonntag in Fürth einen Großeinsatz der Berufsfeuerwehr und des Ordnungsamtes ausgelöst. Ein Jugendlicher entdeckte den mit Gefahrstoffsymbolen versehenen Behälter in einem Feld Am Kieselbühl.

Mit Atemschutzgeräten ausgestattet, nahmen die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Fürth den blauen Gefahrstoffkanister in Augenschein und entnahmen eine Probe. Anschließend wurde er dem Ordnungsamt übergeben. Foto: NEWS5 / Bauer



Am frühen Sonntagabend entdeckte ein aufmerksamer Jugendlicher den blauen Kanister, der in einem Feld stand. Da der Behälter mit Gefahrstoffsymbolen versehen war, wählte der junge Mann gegen 17 Uhr den Notruf, wie die Feuerwehr bestätigte.

Die Integrierte Leitstelle Nürnberg (ILS) alarmierte neben der Berufsfeuerwehr Fürth auch Einsatzkräfte des Rettungsdienstes. Die Feuerwehr rückte mit ihrem Gerätewagen Umweltschutz an.

Mit schwerem Atemschutz ausgestattet, erkundeten die Einsatzkräfte den Kanister und entnahmen anschließend eine Probe des Inhalts. Laut Aufdruck sollte der blaue Kanister Flusssäure enthalten. Nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr befand sich in dem Behälter keine Säure.

Der Kanister wurde dem Ordnungsamt übergeben, das sich um die weitere Identifizierung und Entsorgung der Flüssigkeit kümmert.

blu

