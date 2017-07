Fürth: Große Rettungsübung im Stadtwesten

Nachwuchskräfte von Feuerwehr, THW und DLRG proben Samstag und Sonntag den Ernstfall - vor 43 Minuten

FÜRTH - Wenn am Wochenende rund um Atzenhof, Unterfarrnbach und den Hafen die Sirenen heulen, Rauch aufsteigt und Verletzte herumliegen, gibt es dennoch keinen Grund zur Beunruhigung: Hier wird nur geübt.

Wie bei dieser Katastrophenschutzübung im Landkreis Fürth werden die Helfer am Wochenende in Fürth alle Hände voll zu tun haben. Foto: Leberzammer



Es handelt sich um eine groß angelegte Gemeinschaftsaktion von Jugendorganisationen der ehrenamtlichen Hilfskräfte in Fürth. Nachwuchskräfte von Feuerwehr, THW und DLRG sowie die Rettungshundestaffel werden Übungen absolvieren – und dies erstmals nicht nur an einem, sondern an zwei Tagen. Auf dem Gelände des THW wird aus diesem Grund in Zelten übernachtet.