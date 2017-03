Damit die in Deutschland ansässigen Türken über Erdogans Referendum entscheiden können, werden an verschiedenen Orten in Deutschland Wahllokale vorbereitet. Gewählt werden kann auch in Fürth. Ab Montag können türkische Staatsbürger in der Grünen Halle über eine Verfassungsänderung in ihrer Heimat abstimmen. Erwartet werden über 20.000 Menschen. Der türkische Generalkonsul Yavuz Kül macht sich am Freitag vor Ort ein Bild von den räumlichen Gegebenheiten. © Hans-Joachim Winckler

"Hilfe, ich hab meine Eltern geschrumpft": Filmdreh in Stein Oskar Keymer, Anja Kling, Andrea Sawatzki und Axel Stein stehen derzeit in Stein vor der Kamera: Für die Fortsetzung des über eine Million mal gesehenen Kinofilms "Hilfe, ich hab meine Lehrerin geschrumpft" haben nun die Dreharbeiten begonnen. Neben den Arbeiten im Faber-Castell-Schloss in Stein wird bis Mitte Mai auch in anderen Standorten in ganz Deutschland Bildmaterial für den Film produziert. In die Kinos kommt der Streifen dann am 18. Januar 2018.

Schock An der Bleiche: Regionalbahn erfasst VW Sharan in Langenzenn Glück im Unglück hatten die Insassen eines voll besetzten VW Sharan am Sonntagabend. Gegen 17 Uhr wurde ihr Fahrzeug an einem Bahnübergang in Langenzenn von einer Regionalbahn gerammt. Ein Mann und ein Baby wurden dabei verletzt. Die Fahrgäste des Zuges und der Lokführer blieben unversehrt.

Zirndorf feiert: Buntes Angebot beim Frühlingsfest Viele Blumen, Deko-Ideen, allerhand Praktisches oder einfach nur Schönes gab es am Wochenende beim Frühlingsfest in Zirndorf auf dem Platz der Deutschen Einheit zu sehen. Am Sonntag hatten außerdem die Geschäfte in der Innenstadt geöffnet.