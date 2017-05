Fürth: Halsbrecherische Flucht über ein Hausdach

FÜRTH - Wegen einer Ruhestörung musste die Polizei in der Nacht zum Dienstag in der Ludwigstraße anrücken. Was folgte, war eine filmreife Flucht des Verursachers. Der Grund: Gegen ihn lag ein noch offener Haftbefehl vor.

Als die Streifenpolizisten gegen 3.30 Uhr morgens an die Tür einer Wohnung in der Ludwigsstraße klopften, ebbte der Lärm darin zwar umgehend ab. Allerdings öffnete niemand die Tür.

Die Frage nach dem "Warum" beantwortete sich schnell, als die Beamten feststellten, dass gegen den 34-jährigen Bewohner ein Haftbefehl wegen eines anderen Delikts vorlag. Kurz darauf bemerkten die Polizisten, dass der Mann sich aus dem Staub machen wollte. Er kletterte aus dem fünften Stock über den Balkon auf einen lediglich 50 Zentimeter breiten Dachkantenschutz.

Der Flüchtende lief einige Meter auf der oberen Hauskante entlang und kletterte, gefolgt von einem Beamten, über einen weiteren Gebäudeteil auf das Hausdach. Dort hatte er sich allerdings in eine Sackgasse manövriert, ein Abstieg vom Dach war nicht möglich, der Mann gab schließlich auf.

Zusammen mit dem Beamten kletterte er über die Feuerleiter eines Flachdaches wieder hinab und stieg in den Streifenwagen, der schon auf ihn wartete. Auf direktem Wege fuhren ihn die Polizisten in die Justizvollzugsanstalt, wo er seine offene Haftstrafe antreten muss. Verletzt wurde bei dem Einsatz zum Glück niemand.

