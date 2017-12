Fürth hat mehr Geld: Begehrlichkeiten wachsen

Die Parteien haben eine lange Wunschliste für die Etatberatungen am morgigen Dienstag

FÜRTH - Mit einem Überschuss von einer halben Million Euro geht Kämmerin Stefanie Ammon in die Etatberatungen am Dienstag. Die Parteien im Stadtrat dürfen also hoffen, dass einige ihrer Wünsche durchgehen. Wir haben sie gebeten, uns ihre drei wichtigsten Anträge zu nennen.

Das Rathaus soll mehr Geld fürs Stadttheater lockermachen — fordert die CSU. Wenn es nach den Christsozialen geht, wird der Etat des Musentempels um 240 000 Euro aufgestockt. © Foto: Hans-Joachim Winckler



Die SPD-Fraktion, die im Stadtrat über eine absolute Mehrheit verfügt, setzt mit ihren Anträgen Schwerpunkte im kulturellen und sozialen Bereich. Einige Einrichtungen und Vereine sollen im nächsten Jahr mehr Geld erhalten, etwa der Kulturverein Kofferfabrik (erstmals 10 000 Euro) oder die städtische Galerie (10 000 Euro für Ankäufe). Außerdem sollen die Budgets von Kulturamt (2900 Euro) und Kulturforum (6000 Euro) erhöht werden. Darüber hinaus setzt sich die SPD dafür ein, dass der Radweg zwischen Ritzmannshof und Atzenhof schneller verwirklicht wird: Schon 2018 und nicht erst im Folgejahr sollen 50 000 Euro für die Planung bereitgestellt werden.

Die CSU fordert unter anderem, die zwei Wohnmobilstellplätze am Fürthermare um mindestens sechs weitere zu ergänzen. Das soll den Tourismus in der Denkmalstadt Fürth stärken. Der Jahreszuschuss für das Stadttheater soll zudem um 240 000 Euro erhöht werden. Außerdem wollen die Christsozialen die Zuschüsse für Sportvereine aufstocken. Den Vereinen, heißt es, laufen die Kosten davon. Freiwillige und ehrenamtliche Arbeit wie beim Stadtjugendring und anderen soll ebenfalls besser gefördert werden.

Über vier Millionen Euro für den neuen Wochenmarkt an der Adenaueranlage – das ist den Fürther Grünen viel zu viel. Sie wollen bei den Etatberatungen über eine günstigere Lösung abstimmen. Der Ausgang, heißt es, sei "ein entscheidender Faktor, ob wir dem Haushaltsplan 2018 zustimmen können". Außerdem wollen sie, dass die Laufbahn am Charly-Mai-Sportfeld saniert wird (250 000 Euro). In ihrem Antragsbündel "Soziales Fürth" machen sie sich für Zuschüsse stark, die an Stellen und Projekte fließen sollen, die "das Miteinander in Fürth" verbessern und allen Bevölkerungsgruppen Teilhabe ermöglichen. Ein Beispiel: 10 000 Euro für das gut besuchte Schülercafé im Kinder- und Jugendzentrum Alpha 1.

Die Linke unterteilt ihre Anträge in drei Bereiche: Erstens sollen Einrichtungen wie das Mütterzentrum oder der Verein Fliederlich finanziell besser unterstützt werden. Zweitens fordern sie, mit Neueinstellungen das Personal im Rathaus zu entlasten, vor allem in den Ämtern für Jugendarbeit. Mehr Personal sei aber auch nötig, um leerstehende Wohnungen im Stadtgebiet zu erfassen. Außerdem wollen sie die "Atzelsberger Beschlüsse" zurücknehmen, um den Öffentlichen Nahverkehr günstiger und damit attraktiver zu machen.

Wie mehrere andere Parteien würden die Freien Wähler gerne 35 000 Euro für das Geh-Hin-Projekt der Heilig-Geist-Kirche auf der Hardhöhe bereitstellen und 20 000 Euro für die Beratungsstelle "ifa", ein Anlaufpunkt für Arbeitslose. Darüber hinaus wollen sie die Anträge anderer Parteien zur Bezuschussung des Mütterzentrums und des Vereins Fliederlich unterstützen.

Für FDP-Stadtrat Stephan Eichmann haben diese eigenen Anträge Priorität: Er will Geld für die Digitalisierung der Ämter bereitstellen lassen – das erhoffte Ergebnis: Die Bürger erledigen ihre Behördengänge mehr und mehr im Internet. Außerdem wünscht er sich ein Projekt "Kostensenkung": Externe Berater sollen ermitteln, an welchen Stellen die Stadtverwaltung "strukturell" sparen kann. Darüber hinaus stellt er den Antrag, den Ausbau von E-Ladesäulen im Stadtgebiet mehr zu fördern.

Vom Republikaner Claus-Uwe Richter erhielten wir trotz Anfrage keine Auskunft zu etwaigen Anträgen.

