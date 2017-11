Fürth: Historisches Tief auf dem Arbeitsmarkt

Wirtschaftsreferent spricht von "Traumquote" — Unterbeschäftigung trübt Bilanz - vor 1 Stunde

FÜRTH - Im Sinkflug: Die Arbeitslosenzahlen haben im Oktober in Stadt und Landkreis erneut Tiefstwerte erreicht. In Fürth könnte schon bald die nächste historische Marke unterschritten werden. Es gibt aber einen guten Grund, nicht allzu euphorisch zu werden: die Unterbeschäftigung.

Gerüstbauer bei der Arbeit: Viele Firmen in Deutschland suchen zurzeit noch neue Mitarbeiter. © dapd



Gerüstbauer bei der Arbeit: Viele Firmen in Deutschland suchen zurzeit noch neue Mitarbeiter. Foto: dapd



Horst Müller ist schon eine Weile Wirtschaftsreferent im Fürther Rathaus, aber an eine Vier vor dem Komma kann er sich beim besten Willen nicht erinnern: Als er seinen Posten 1996 antrat, lag die Arbeitslosenquote in der Stadt bei deutlich über zehn Prozent. 2007, also zehn Jahre später, waren es 7,8 Prozent.

Für den Oktober 2017 vermeldet die Arbeitsagentur nun eine glatte 5,0 für Fürth. Das ist der bisherige Tiefpunkt – im positiven Sinn; im Oktober des Vorjahres standen noch 5,5 Prozentpunkte zu Buche. Kein Wunder also, dass Horst Müller von einer "Traumquote" spricht. Natürlich sei für diese Entwicklung maßgeblich die gute Konjunktur verantwortlich. Dem Wirtschaftsreferenten zufolge zahlt sich aber auch aus, dass in Fürth nicht nur auf Bevölkerungswachstum geachtet werde, sondern auch auf ein Plus bei den Arbeitsplätzen. "Wir haben bei der Ansiedlungspolitik schon einiges richtig gemacht", sagt Müller.

Zwei Faktoren stimmen ihn zuversichtlich, demnächst auch die Vier vor dem Komma zu erreichen: Zum einen konnte das Rathaus beim Fürther Hafen neue Flächen für Gewerbe – über 120 000 Quadratmeter – kaufen. Zum anderen blickten die 50 größten Fürther Unternehmen bei einer Umfrage im vergangenen Jahr "ausnahmslos positiv" in die Zukunft.

Der Trend hält an

Dem bundesweiten Trend folgend, geht die Arbeitslosigkeit auch im Fürther Landkreis zurück. Im Oktober hatten 1665 Frauen und Männer keinen Job. Die Quote rutschte auf 2,5 Prozent ab – das sind 0,2 Prozentpunkte weniger als im September und 0,3 weniger als im Vorjahresmonat.

Und es scheint vorerst kein Ende des Sinkflugs in Sicht: "Angesichts stabiler Konjunkturdaten gehen wir davon aus, dass der positive Trend in den nächsten Monaten fortdauern wird", sagt Thomas Dippold, Geschäftsführer der Agentur für Arbeit in Fürth. Allerdings hat der anhaltende Aufschwung ihm zufolge auch seine Schattenseite: "Für die Unternehmen bleibt es schwierig, ihre Stellen in angemessener Zeit mit geeigneten Mitarbeitern zu besetzen."

Um nicht abzuheben, lohnt sich zudem ein regelmäßiger Blick auf die sogenannte Unterbeschäftigung. Darin erfasst die Arbeitsagentur gesondert Menschen, die ebenfalls keinen Job haben, aber zeitweise erkrankt sind, eine Fortbildung oder Bewerbungstrainings durchlaufen.

Berücksichtigt man diese Unterbeschäftigung, sind im Landkreis über 2000 Menschen arbeitslos, die Quote liegt demnach bei 3,2 Prozent. In der Stadt Fürth zeichnet sich ein noch düsteres Bild ab: Hier sind dann insgesamt 5452 Menschen ohne Arbeit. Die Quote liegt bei 7,3 Prozent – und ist damit weit entfernt von einer Vier vor dem Komma. Schönt die Arbeitsagentur die offiziellen Zahlen also, indem sie Menschen aus der Statistik rechnet? Die Nürnberger Behörde weist diesen Vorwurf stets mit Verweis auf ihre monatlichen Pressemitteilungen zurück. Darin ist auch das Ausmaß der Unterbeschäftigung verzeichnet – man muss sie nur lesen.

JOHANNES ALLES