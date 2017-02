Fürth: HLG-Zehntklässler schaffen das Double

FÜRTH - Es ist ein ganz normaler Morgen, die Schüler der Klasse 10 c des Helene-Lang-Gymnasiums sitzen pünktlich um 7.45 Uhr auf ihren Plätzen und blicken einem dieser typischen Schultage entgegen. Kurz nach Beginn der ersten Stunde aber öffnet sich die Tür zum Klassenzimmer, und den Jugendlichen wird klar: Ganz so typisch wird dieser Tag wohl doch nicht — denn die Klasse 10 c hat gewonnen.

Freuen sich über den Erfolg: HLG-Direktor Martin Pfeifenberger, Lehrer Thomas Volkert, Hans-Georg Lambertz von der Bundeszentrale, Klassensprecherin Ayþe und die stellvertretende Schulleiterin Nora Leykamm (von links). Foto: Foto: Veh



Ins Zimmer kommt Hans-Georg Lambertz von der Bundeszentrale für politische Bildung, den Jugendlichen beginnt zu dämmern, warum dieser unerwartete Gast hier bei ihnen sein könnte – schließlich hatte die Klasse beim Schülerwettbewerb zur politischen Bildung mitgemacht.

Bereits im vergangenen Jahr hatte die damalige 9 c den ersten Platz in diesem Wettbewerb belegt, nun schaffte sie das Double. Die Jungen und Mädchen überzeugten die Jury erneut. Das Siegerprojekt trägt den Namen „Islam und Europa – wie passt das zusammen?“.

Dabei handelt es sich um eine „kleine Sammlung von PDF-Dokumenten, die als Zeitschrift aufgemacht wurde. „Insgesamt sind es acht Din A 4-Seiten geworden“, erklärt Klassenlehrer Thomas Volkert, der die Schüler bei der Durchführung und bei der Recherche für das Projekt betreut und unterstützt hat.

Teil dieser Zeitschrift waren am Ende beispielsweise ein Interview mit einer Islamwissenschaftlerin, mit der Mitarbeiterin einer Flüchtlingsorganisation und eine Umfrage am Helene-Lange-Gymnasium, bei der Schüler die Frage „Wie siehst du den Islam?“ beantworten sollten. Um das Projekt abzurunden, befand sich auf der letzten Seite noch ein Abschlussquiz, in dem Leser ihr eigenes Wissen in Sachen Islam testen konnten.

Am Wettbewerb haben sich rund 2600 Klassen und 63 000 Schüler beteiligt. Der Wettbewerbsbeitrag der Zehntklässler vom HLG sei aber „ganz deutlich die beste Arbeit unter allen Einsendungen gewesen“, lobt Lambertz. Dass eine Klasse zweimal in Folge ganz vorne landet, gab es übrigens noch nie.

Deshalb dürfen sich die Gewinner über eine besondere Belohnung freuen: Sie gehen im Sommer eine Woche auf Klassenfahrt nach Berlin – und werden dort sogar Kanzlerin Angela Merkel treffen.

