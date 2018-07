Aus dem Haus trieb es die Fürther auch am Sonntag — und zwar vor allem in die verkaufsoffenen Geschäfte. Ganze Horden schoben sich durch die Neue Mitte und die Fußgängerzone, wo viele die ersten Schnäppchen des Sommerschlussverkaufs erstanden.

Zum Start des Festival-Wochenendes am Freitag dauerte es nicht lange, bis der Funke von den Bühnen aufs Publikum übersprang. Und auch am Samstag ging es schwungvoll weiter. Hier sind die Bilder!

Orquesta Salsa Bella, Troubleshooters, Popa Raff, Jovana Wolf Quintett, Novi und Fish and the Bongartz: Die Musik-Acts am Samstag rockten das Fürth-Festival unter strahlend blauem Himmel und bei sommerlichen Temperaturen. Am Kirchenplatz, Königsplatz, Grünen Markt, Hallplatz und der Fürther Freiheit brachten sie mit ihren rhythmischen Nummern die Zuschauer dazu, das Tanzbein zu schwingen.