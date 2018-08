Fürth in 200 Zeilen: Stadt sucht Autoren

Schreibwettbewerb geht in den Endspurt - Beste Einsendungen werden veröffentlicht - vor 16 Minuten

FÜRTH - Der Schreibwettbewerb "200 Jahre – 200 Zeilen", den die Stadt anlässlich des laufenden Jubiläumsjahrs ausgelobt hat, geht in den Endspurt.

Noch besteht die Möglichkeit, am Schreibwettbewerb der Stadt teilzunehmen. © Hans-Joachim Winckler



Noch besteht die Möglichkeit, am Schreibwettbewerb der Stadt teilzunehmen. Foto: Hans-Joachim Winckler



Gefragt sind Prosatexte, die allerdings zwingend einen Bezug zu Fürth haben müssen. Die lyrische Form ist ausgeschlossen. Sie dürfen einen Umfang von 200 Zeilen (maximal fünf DIN-A 4-Seiten) nicht überschreiten. Eine Jury wählt die zehn besten Beiträge aus, die anschließend in einer Publikation des Verlags Antho? – Logisch!" erscheinen.

Die Erst- bis Drittplatzierten erhalten zudem die Möglichkeit, ihre Texte am Donnerstag, 11. Oktober, in der Innenstadtbibliothek zu präsentieren. Unter ihnen wird ein Publikumspreis vergeben, der mit 200 Euro dotiert ist. Unabhängig davon gibt es für die zehn besten Beiträge Buchgutscheine.

Texte sind per E-Mail an die Adresse schreibwettbewerb@fuerth.de zu schicken, Einsendeschluss ist am 30. August. Wer den Zuschlag erhält, wird dann am 1. Oktober bekanntgegeben.

fn