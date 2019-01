Fürth in Partystimmung

FÜRTH - Fröhliche Menschenmassen zwischen Paradiesbrunnen und Rathaus, flotte Musik, lange Warteschlangen vor den Getränkeständen und ein Extrafeuerwerk vor der Zeit: so ausgelassen hat Fürth schon lange nicht mehr Silvester gefeiert.

Vor der Dj-Bühne am Kohlenmarkt drängten sich die Feiernden ebenso wie auf der Freiheit. Foto: Hans-Jioachim Winckler



Dabei hatte es am diesigen Morgen noch gar nicht nach einem Stimmungskracher zum Ausklang der Feiern von 200 Jahre kommunaler Eigenständigkeit ausgesehen. Doch der Himmel hielt dicht, die Temperaturen blieben im erträglichen Bereich, kein Sturm störte das nächtliche Herumflanieren und die Feuerwerker.

Scharenweise sind die Besucher vorzugsweise mit der Bahn aus dem Umland herbeigeströmt, um sich in Fürth mit Freunden zu treffen und das üppige Unterhaltungsprogramm zu genießen. Moniert wurde lediglich, dass es zu wenig Getränkestände gab, um rasch bedient werden. Auch die Musik auf der Freiheit versetzte nicht alle in Begeisterung. Die Travelling Playmates brauchten lange, um richtig in Fahrt zu kommen, und auch die Rudi Madsius Band gehört nicht zu den Partylöwen.

Getanzt wurde schon eher vor der Karaokebühne am Kohlenmarkt, wo Djs den Geschmack der Masse besser bedienten. Ins Schwarze getroffen haben auch die Unterfarrnbacher Feuerwerker um Tobias Wolf, die auf einer Arbeitsbühne hinter dem Paradiesbrunnen das Jahr 2018 passend um 20.18 Uhr schon verabschiedeten. "Der Hammer" war das elfminütige Feuerwerk auch in den Augen des Sanitäters Axel Rupprich, der zusammen mit 25 Rotkreuzhelfern in der Adenaueranlage für alle Notfälle bis vier Uhr früh am Neujahrstag Stellung bezogen hatte. Der Westwind trieb die Rauchschwaden weg von den Feiernden Richtung Nürnberg.

Gegen das Jubiläumsfeuerwerk spielten in der nahen Auferstehungskirche Sirka Schwartz-Uppendiek und Yulim Kim munter an. Im "Silvestertusch" servierten sie vor großem Publikum Feuerwerksmusik besonderer Art. Anspruchsvolle Tanzmusik für vier Hände auf dem Konzertflügel.

Draußen sicherten zahlreiche Polizisten und Ordnungsdienstkräfte mit deutlicher Präsenz den friedlichen Verlauf der Fete. Auch abseits der Festmeile gab es viele schöne Stimmungsnester. Etwa im Kulturort an der Uferpromensade, wo für die Gäste draußen eine Feuertonne brannte. Beschaulich ging es derweil in der Gustavstraße zu. Auch hier konnte jedoch vor den Wirtshäusern gefeiert werden.

VOLKER DITTMAR