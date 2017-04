Fürth informiert jetzt online über Baustellen

FÜRTH - Alle wichtigen Baustellen tagesaktuell auf einen Blick: Mit einem neuen Online-Service kommt die Stadt Fürth Autofahrern, Radlern und Fußgängern entgegen, die nicht ahnungslos von Straßensperrungen ausgebremst werden wollen.

Vorsicht Baustelle: Im Internet können nun alle, die in Fürth unterwegs sind, prüfen, ob auf ihrer Strecke mit Behinderungen zu rechnen ist. © Foto: Horst Linke



So einen digitalen Überblick über die Stellen, an denen der Verkehr nicht fließen kann wie gewohnt, haben sich immer wieder Bürger gewünscht, sagt Hans-Joachim Gleißner, der Leiter des Straßenverkehrsamts. Nun ist das Angebot verfügbar: Die Übersichtskarte ist auf der Internetseite der Stadt unter http://www.fuerth.de/baustellen abrufbar. Symbole kennzeichnen, wo Autofahrer mit Stau oder mit Umleitungen rechnen müssen.

Die Übersicht ist bewusst nicht vollständig: Verzeichnet sind nur die Baustellen, die die größten Auswirkungen auf den Verkehrsfluss haben. "Würden wir sämtliche Arbeitsstellen auf den Fürther Straßen eintragen, würden Sie von der Karte nichts mehr sehen", sagt Gleißner.

Am Montag beispielsweise zeigte der Stadtplan Arbeiten in der Vacher Straße und am Fischerberg an, wo Wasserleitungen saniert werden, die Baustelle an der Zennbrücke, Sanierungsarbeiten am Hardsteg, der bis 28. April gesperrt ist, die Baustelle für den Neubau des Jüdischen Museums in der Königstraße, durch die Stellplätze entfallen, eine halbseitige Sperrung der Marienstraße und den Straßenausbau in der Eichenstraße.

Beim Klick aufs Baustellensymbol erfährt der Nutzer "kurz und prägnant", wie Gleißner sagt, was der Grund für die Arbeiten ist, wie lange sie voraussichtlich dauern und welche Folgen sie für Verkehrsteilnehmer haben. Wer mag, kann sich häufig noch zu detaillierteren Informationen klicken und auf einer Straßenkarte sehen, wie die Baustelle beschildert ist und wo etwa die Umleitung entlangführt. Die Daten hat das Straßenverkehrsamt für die eigene Arbeit auch bisher schon digital eingepflegt.

Der Software-Anbieter ermögliche es jetzt, ausgewählte Informationen online auf georeferenzierten Karten zu veröffentlichen. Anhand eines Zeitstrahls kann man sich auch anzeigen lassen, welche Maßnahmen bereits für einen bestimmten Zeitraum absehbar sind. (Der Zeitstrahl fängt im April 2015 an, weil die älteste noch laufende Baustelle damals begonnen wurde.) Kommen Baustellen unerwartet hinzu – etwa nach einem Wasserrohrbruch –, werde die Karte möglichst rasch aktualisiert.

Neben der Karte auf www.fuerth.de/baustellen steht eine Stadtplanvariante — http://arcg.is/2mPK2ZL — zur Verfügung, die für die Ansicht auf Mobilgeräten geeignet ist.

