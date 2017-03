Fürth ist wieder sicherste Großstadt

Spitzenstellung weiter ausgebaut - vor 18 Minuten

FÜRTH - In keiner bayerischen Großstadt lebte man 2016 so sicher wie in Fürth: Zum mittlerweile 13. Mal in Folge wurde dieses positive Ergebnis erzielt, wie die am Montag von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann vorgelegte polizeiliche Kriminalstatistik für das vergangene Jahr dokumentiert.

In der Polizei-Inspektion Fürth wird gute Arbeit geleistet. Fürth war und bleibt die sicherste Großstadt in Bayern. © Winckler



In der Polizei-Inspektion Fürth wird gute Arbeit geleistet. Fürth war und bleibt die sicherste Großstadt in Bayern. Foto: Winckler



Ausschlaggebend für das hervorragende Abschneiden der Kleeblattstadt ist die vom bayerischen Innenministerium veröffentlichte Häufigkeitszahl von Delikten, die die Zahl der Straftaten pro 100 000 Einwohner angibt.

Im vergangenen Jahr lag sie in Fürth bei 4792 Fällen. Zum Vergleich: 2015 schlugen noch 4936 Fälle zu Buche. Damit rangiert Fürth auf dem niedrigsten Wert aller bayerischen Großstädte. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet das einen weiteren Rückgang um 2,9 Prozent.

Oberbürgermeister Thomas Jung dankte einmal mehr den engagierten Beamtinnen und Beamten der Fürther Polizei – an ihrer Spitze Peter Messing und Martina Sebald – ebenso wie allen aufmerksamen Bürgerinnen und Bürgern für die anhaltend gute Sicherheitslage in der Stadt.

fn