Fürth: Junger Mann prügelt auf Helferin ein

25-Jähriger rastet unter Drogen aus - Polizei musste Gewalt anwenden - vor 1 Stunde

FÜRTH - Aggressiv im Drogenrausch: Ein 25-jähriger Fürther ist am Donnerstag in der Südstadt komplett ausgerastet.

Der Gewaltausbruch erfolgte völlig grundlos: Eine Passantin (33) hatte am späten Nachmittag bemerkt, dass jemand auf dem Gehweg der Leyher Straße lag. Um zu klären, ob er Hilfe brauchte, sprach sie den Mann an, was er ihr allerdings nicht dankte.

Zunächst beschädigte er ein geparktes Auto, indem er sich darauf setzte. Im Anschluss begrapschte er die Frau und schlug ihr dann mit der Faust in das Gesicht. Ein weiterer Passant (26) griff beherzt ein und schob den Angreifer weg, wurde dabei aber auch geschlagen.

Am Ende gelang es, den Randalierer festzuhalten, bis die Polizei eintraf. Weil er sich weiterhin massiv wehrte, musste er unter Zwang gefesselt werden. Das hinderte ihn nicht daran, die Beamten übelst zu beleidigen. Beim Einladen in den VW-Bus beschädigte er mit einem Tritt die Schiebetür.

Offenbar stand der Mann unter Drogeneinfluss. Nach seiner Ausnüchterung wurde er entlassen. Ihn erwarten nun Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Körperverletzung, sexueller Nötigung, Sachbeschädigung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

fn