Fürth-Kalender: Zwei Fotografen zeigen ihre Stadt

FÜRTH - Auch 2018 wird es einen "Fürth-Kalender" geben, der zeigen will, wie schön die Kleeblattstadt ist. Verbunden ist mit dem Verkauf eine kleine Spendenaktion für einen guten Zweck.

Das Titelbild des Kalenders ist im Oktober entstanden: Herbststimmung liegt über dem Wiesengrund und über der Stadt, der Blick geht über die Dächer zwischen dem Rathaus und der Kirche St. Michael. © Foto: Skyling



Für den Kalender haben dieselben beiden Fotografen zusammengearbeitet wie bei der Premieren-Ausgabe 2017: Die zwölf Motive für das neue Jahr kommen je zur Hälfte vom Fotografen Johannes Heuckeroth – er steckt hinter der Facebook-Seite "Faszination Fürth" – und von Tobias Dotzauer, der sich unter den Namen "Skyling" auf Luftaufnahmen spezialisiert hat und auch regelmäßig für die FN im Einsatz ist. Sie haben mit der Kamera und einer Drohne Stadtansichten eingefangen – vom Rathaus übers Stadttheater bis zum Kanal und zum Wiesengrund. Die Bilder sind 2016 und 2017 entstanden.

Der Kalender ist erhältlich im Din-A3-Format für 29,99 Euro und im Din-A4-Format für 19,99 Euro – sowie in limitierter Stückzahl (zehn Stück) in der Sondergröße Din A2. Für diese zehn Exemplare gilt das Prinzip: Man zahlt, was man angemessen findet – mindestens 49,99 Euro. Am Ende bleiben dabei 25 Euro vom jeweiligen Verkaufspreis bei den Machern, die restliche Summe – wie hoch auch immer – wollen sie einer Fürther Einrichtung spenden. Auf der Internetseite www.fuerthkalender.de können Nutzer abstimmen, an welche Einrichtung der Betrag gehen soll. Zur Wahl stehen das Fürther Frauenhaus, das Tierschutzhaus, das Kinderhaus "Bunte Klexe", die Wärmestube, das Kinderhaus St. Michael und die Fürther Tafel.

Der Kalender ist über die oben genannte Internetseite sowie in der Buchhandlung Edelmann an der Freiheit erhältlich.

