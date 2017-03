Fürth: Katze stirbt im Feuer

FÜRTH - Ein Sachschaden von 50.000 Euro ist nach Schätzung der Polizei bei einem Wohnungsbrand in der Friedrich-Ebert-Straße entstanden. Menschen wurden nicht verletzt, doch fand eine Katze in den Flammen ein qualvolles Ende.

Das Feuer brach bereits am Dienstagabend um 17.45 Uhr aus noch ungeklärter Ursache in einer Mietwohnung im Erdgeschoss eines Mehrparteienhauses aus. Die Bewohner der betroffenen Wohnung waren gerade nicht zuhause. Die übrigen Bewohner wurden von den Einsatzkräften in Sicherheit gebracht.

Die Feuerwehr konnte die Flammen zwar rasch löschen, die Katze der Wohnungsinhaberin aber nur noch tot bergen. Während der Löscharbeiten war die Friedrich-Ebert-Straße zwischen Robert-Koch- und Feldstraße etwa eine Stunde lang gesperrt.

Die Kriminalpolizei Fürth hat die weiteren Ermittlungen zur

Klärung der Brandursache übernommen.

