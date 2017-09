Fürth: Kleiner Schritt zu mehr günstigem Wohnraum

In der Oststraße entstehen zwölf Wohnungen - 800 Familien auf der Warteliste der Stadt - vor 57 Minuten

FÜRTH - Der Wohnungsmarkt in Fürth bleibt angespannt. Nicht zuletzt viele ärmere Menschen suchen nach einer passenden Unterkunft. Der Bau von günstigen Sozialwohnungen kommt nur langsam auf Touren – zum Beispiel derzeit in der Oststraße.

© Rund 800 Familien in Fürth suchen derzeit eine erschwingliche Bleibe. Einige von ihnen könnten im kommenden Frühjahr in der Oststraße fündig werden.Foto: Johannes Alles



Der Wunsch in Fürth zu wohnen, das stellt der Oberbürgermeister klar, bleibt bei vielen Menschen ungebrochen. Schön sei das, meint Thomas Jung, aber es bringt eben auch Probleme mit sich. Der Platz wird knapp. Es wird immer schwerer, eine Wohnung oder auch ein Häuschen in der Kleeblattstadt zu finden.

Das trifft nicht zuletzt die Menschen mit einem eher schmalen Geldbeutel. Jung zufolge suchen inzwischen 800 Familien, die eigentlich Anspruch auf öffentlich geförderten Wohnraum hätten, eine günstige Bleibe in der Kleeblattstadt. Nicht nur in Fürth rächt sich, dass in der Vergangenheit kaum Sozialwohnungen entstanden sind.

Immerhin: Soziales Wohnen Fürth, eine Tochter der städtischen WBG, versucht seit einiger Zeit gegenzusteuern. In der Stiftungsstraße errichtet sie unter dem Namen "Sonnenhof" 68 öffentlich geförderte Wohnungen. Jetzt kommen zwölf weitere in der Oststraße hinzu.

Seit Juni wird dort bereits gebaut, im März 2018 soll alles fertig sein. Auf einem rund 1300 Quadratmeter großen Areal entstehen jeweils sechs Drei- und Fünfzimmerwohnungen mit 71 beziehungsweise 103 Quadratmeter Fläche. Vor allem die großen Wohnungen seien bei Familien heiß begehrt, sagt Rolf Perlhofer, Technischer Leiter der WBG.

Damit die sich das auch leisten können, wird der Bau über den Wohnungspakt Bayern finanziert, den die Staatsregierung im Oktober 2015 aufgelegt hat. Laut Perlhofer fließen dadurch Zuschüsse in Höhe von bis zu 300 Euro pro Quadratmeter.

"Wie ein Lottogewinn"

Die Folge: Soziales Wohnen Fürth kann die Wohnungen zu Mietpreisen von 4,90 bis 5,90 Euro pro Quadratmeter anbieten. "Bei einem Neubau ist das wie ein Lottogewinn", sagt Oberbürgermeister Jung. Mieter werden ab Anfang 2018 gesucht.

Mehr günstiger Wohnraum für Fürth bleibe ein Ziel, so der Rathauschef. "Wir wollen keine Stadt sein, in der nur Reiche oder Wohlhabende Wohnraum finden." Insgesamt werde in Fürth weiter überdurchschnittlich viel gebaut. Zwei bis drei Jahre, schätzt Jung, könne das noch so weitergehen. Dann würden die Flächen knapp.

Der Stadtrat müsse deshalb nach der Sommerpause Weichen stellen. Es gehe darum, ehemalige Gewerbeflächen in Wohnraum umzuwandeln. Arbeitsplätze oder Wohnen? Keine leichte Entscheidung. "Wir müssen die richtige Mischung finden", sagt Jung, "das ist unsere Aufgabe für den Herbst."

Johannes Alles