Fürth: Kur für Fischerin und Schäfer

Wohnungsgenossenschaft ließ zwei Kunstmann-Skulpturen restaurieren - vor 50 Minuten

FÜRTH - Frischzellenkur für einen Schäfer und ein Fischermädchen: Zwei Kunstmann-Skulpturen aus der Nachkriegszeit hat die Wohnungsgenossenschaft Fürth-Oberasbach eG eine Rundumerneuerung verpasst.

Das Fischermädchen aus dem Jahr 1954. © privat



Das Fischermädchen aus dem Jahr 1954. Foto: privat



Nach der Sanierung haben Schäfer und Hund wieder einen ungetrübten Blick auf die Pegnitzauen: Der Fürther Restaurator André Jeschar beseitigte Korrosionsschäden und behandelte die Oberfläche. „Der Bronzeguss ist von hoher Qualität und das historische Kunstobjekt in einem sehr guten Zustand“, lobt Jeschar die 2,20 Meter hohe Figur, die die Bildhauerin Gudrun Kunstmann vor über fünf Jahrzehnten gefertigt hatte. Aufgestellt wurde sie 1961 von der ehemals „Gemeinnützigen Wohnungsgenossenschaft Fürth eG“ – anlässlich der Fertigstellung von 124 öffentlich geförderten Wohnungen am Talblick.

Neue Kunst im Kommen

Auch Kunstmanns Skulptur des Fischermädchens aus dem Jahr 1954 erhielt von Restaurator Jeschar eine Auffrischung. Er reparierte zwei kleine Risse und reinigte die 80 Zentimeter hohe Keramikfigur. Das Mädchen mit den zappelnden Fischen unter den Armen war der Mittelpunkt des Brunnens, der vor der Geschäftsstelle der damaligen „Siedlungsgenossenschaft Kriegerheimstätte“ stand.

Restaurator André Jeschar lobt die Qualität der Kunstwerke, insbesondere der Schäfer aus Bronze, der am Talblick auf den Wiesengrund schaut, hat es ihm angetan. © Foto: privat



Restaurator André Jeschar lobt die Qualität der Kunstwerke, insbesondere der Schäfer aus Bronze, der am Talblick auf den Wiesengrund schaut, hat es ihm angetan. Foto: Foto: privat



„Die Kunstwerke aus der Vergangenheit betonen die Einzigartigkeit unserer genossenschaftlichen Wohnanlagen“, schwärmt Roland Breun, geschäftsführendes Vorstandsmitglied von der Wohnungsgenossenschaft Fürth-Oberasbach eG.

Die Tradition von Kunst am Bau soll laut Breun auch für Neubauten wieder aufgegriffen werden. „Wir sind mit André Jeschar im Gespräch, vor unserer derzeit entstehenden neuen Geschäftsstelle in der Alten Reutstraße eine neue Skulptur als künstlerisches Element in das Gesamtkonzept einzubeziehen.“

fn